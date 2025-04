Schlagersänger verschiebt auftritt Tragisch! Tödlicher Unfall vor Konzert mit Nino de Angelo in Leipzig

Am 3. April sollte Nino de Angelo in Leipzig auftreten. Bei den Aufbauarbeiten in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ist ein Arbeiter aus großer Höhe gestürzt und gestorben. Der Schlagersänger hat seinen Auftritt daraufhin verschoben.