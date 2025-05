Leipzig. - Schocknachricht für Moderatorin und Journalistin Susanne Klehn: Der Krebs ist zurück. Vor 15 Jahren wurde bei der 43-Jährigen schwarzer Hautkrebs festgestellt.

Bei dieser Diagnose lag ihre Überlebenswahrscheinlich bei 67 Prozent. Klehn kämpfte und schaffte es so wieder vollständig ins Leben zurück.

Auch interessant: Krebs! Sänger Brad Arnold erhält Schock-Diagnose

Weißer Hautkrebs bei ADR-Moderatorin diagnostiziert

Dieses Mal heißt die Diagnose weißer Hautkrebs. Wenn er frühzeitig erkannt wird, ist dieser in der Regel gut behandelbar, berichtet Tag24.

"Beide Hautkrebs-Erkrankungen haben seelische und körperliche Narben bei mir hinterlassen", sagte Klehn demnach gegenüber der Deutschen Krebshilfe.

Lesen Sie auch: "Absoluter Kack-Move": Mit dieser Absage bringt der Sender Jennifer Weist auf die Palme

Operation wegen bösartigem Hautkrebs

"Der weiße Hautkrebs wurde letztes Jahr im September im Gesicht diagnostiziert, was mir große Angst gemacht hat. Von der bloßen Angst ums Überleben beim schwarzen Hautkrebs möchte ich erst gar nicht sprechen, nur so viel: Sie war enorm, weil ein malignes Melanom relativ früh streut", so die Moderatorin.

Lesen Sie auch: Naddel ist tot! Ex-Partnerin von Dieter Bohlen wurde nur 60 Jahre alt

Ihr gehe es aber gut. Sie sei Ende Oktober 2024 operiert worden: "Die Narbe ist so gut gelungen, dass man sie kaum noch sieht, und ich bin unter regelmäßiger Kontrolle", schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Susanne Klehn als Botschafterin für Deutsche Krebshilfe tätig

Susanne Klehn, die für das ARD-Magazin "Brisant" als Promi-Expertin tätig ist, setzt sich seit mehreren Jahren öffentlich für die Krebs-Vorsorge ein und ist Botschafterin für die Deutsche Krebshilfe.

Lesen Sie auch: Peter Maffays Frau Hendrikje Balsmeyer ist nun auf musikalischen Pfaden unterwegs

Klehn: "Trotzdem hatte ich kurz Angst und hab mich auch sehr erschrocken. Da ich mit Ende 20 schwarzen Hautkrebs hatte, schütze ich mich sehr vor UV-Strahlung. Deshalb möchte ich Euch, persönlich als Susanne und auch offiziell als Botschafterin der Deutschen Krebshilfe, sagen: Schützt Eure Haut. UND - wichtig - wenn Ihr in Eurem Gesicht oder am Körper etwas entdeckt, das Ihr nicht kennt und das nicht wieder verschwindet: Geht zum Arzt!"