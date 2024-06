Berlin - Die an Krebs erkrankte „Beverly Hills, 90210“-Schauspielerin Shannen Doherty muss sich nach eigenen Worten wieder einer Chemotherapie unterziehen. „Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die Chemo machen muss. Ich habe keine Ahnung, ob es drei oder sechs Monate dauern wird“, sagte die 53-Jährige in ihrem Podcast „Let's Be Clear with Shannen Doherty“. „Das kann ich nicht vorhersagen. Auch meine Ärzte können das nicht vorhersagen. Und es ist beängstigend“, sagte Doherty.

Zugleich verspüre sie zum ersten Mal seit Monaten wieder Hoffnung, da sich die Struktur ihrer Krebszellen verändert habe.

Shannen Doherty hatte 2015 mitgeteilt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden sei. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an - explizit öffentlich, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Im November zeigte sie sich in einem Interview des US-Promi-Magazins „People“ kämpferisch: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben“, sagte sie. Im März 2024 stellte sie sich vor die ebenfalls krebskranke britische Prinzessin Kate, indem sie den öffentlichen Druck auf die Frau von Prinz William scharf kritisierte.