Brüssel/Oxford - Prinzessin Elisabeth von Belgien hat ihr Studium an der renommierten Universität Oxford erfolgreich abgeschlossen. Die 22-jährige Kronprinzessin beendete ihr dreijähriges Bachelor-Studium in Geschichte und Politik am Lincoln College der britischen Universität. Bilder zeigen die frisch gebackene Absolventin in schwarzem Talar und mit Diplom in ihren Händen sichtlich glücklich.

Zur Abschlussfeier kamen ihre Eltern, König Philippe und Königin Mathilde, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch ihre Geschwister waren bei der Abschlusszeremonie im Sheldonian Theatre in Oxford dabei. Das Königshaus gab bereits bekannt, dass Elisabeth ihren Master in „Public Policy“ an der Harvard University in den USA beginnen wird.