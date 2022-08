Königin der Herzen: Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana

Prinzessin Diana wurde zur "Königin der Herzen". In diesem Jahr ist ihr Tod bereits 25 Jahre her, doch noch immer gibt es ungeklärte Fragen zu der Unfallnacht.

Halle (Saale)/DUR – In den frühen Morgenstunden des 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem tragischen Unfall ums Leben. In diesem Jahr ist ihr Tod nun schon 25 Jahre her und noch immer ranken sich viele Fragen und Mythen um den Unfall.

Der Autounfall ereignete sich in einem Tunnel in Paris. An ihrer Seite waren ihr damaliger Freund Dodi Al-Fayed, der Chauffeur Henri Paul und Bodyguard Trevor Rees-Jones, der den Unfall als Einziger überlebte.

Hochzeit mit Prinz Charles: Lady Di im Blick der Öffentlichkeit

Am 29. Juli 1981 fand die Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles statt. Im Dezember 1992 trennten die beiden sich offziell. Aus der Ehe mit Prinz Charles stammen ihre Söhne Harry und William, der an zweiter Stelle in der königlichen Thronfolge des Vereinigten Königreichs steht.

Kurz nach der Hochzeit mit Prinz Charles rückte Diana schnell in den Blick der Öffentlichkeit. Sie wurde nicht nur als Königin der Herzen, sondern auch als Mode-Ikone gefeiert.

Nach ihrer Scheidung von Prinz Charles entwickelte sich eine Liebesbeziehung zwischen Prinzessin Diana und dem damaligen Geschäftsführer der Kaufhauskette Harrods, Dodi Al-Fayed.

Ungeklärte Fragen zum Tod von Prinzessin Diana

Der Unfall von Prinzessin Diana am 31. August 1997 erschütterte die Menschen überall auf der Welt. Ihre Söhne William und Harry waren zu dem Zeitpunkt gerade einmal 15 und 12 Jahre alt. Noch immer gibt es ungeklärte Fragen und Spekulationen zum Tod der Prinzessin.

Durch den Obduktionsbericht wurde festgestellt, dass der Fahrer Henri Paul zum Zeitpunkt des Todes etwa 1,8 Promille im Blut hatte. Aufnahmen einer Überwachungskamera vom selben Abend zeigen keine Indizien dafür, dass Henri Paul tatsächlich betrunken war.

Unfall von Lady Di und Dodi im Tunnel: Spuren und Spekulationen

Anderen Beobachtungen zufolge soll ein weißer Fiat Uno in den Unfall verwickelt gewesen sein. Nachdem es zu einem Zusammenstoß kam, sei der Fahrer des Autos mit hoher Geschwindigkeit aus dem Tunnel geflüchtet. Farb- und Glassplitter, die zu der Beschreibung des Wagens passten, wurden am Unfallort sichergestellt.

Es existieren auch Spekulationen und teils krude Theorien zu einem vermeintlichen Rache-Anschlag, der von Feinden des Geschäftsmannes Dodi Al-Fayed ausgegangen sein soll. Auch die Manipulation der Bremsen wurde als möglicher Grund für den Unfall in der Öffentlichkeit diskutiert.

TV-Programm zu Ehren von Lady Di

Der Fernsehsender RTL widmet sein Programm am 30. und 31. August Prinzessin Diana. Am Abend des 30. Augusts wird die Dokumentation "Der Kampf der Prinzessinnen: Wer knackt den Diana-Code?" zu sehen sein. Ab 22.35 Uhr folgt eine Neuauflage von "Die Wahrheit über unsere Königshäuser – Insider packen aus". Am Todestag von Diana werden ab 10 Uhr mehrere Reportagen über Dianas Leben ausgestrahlt.

Doku zum Unfall: "Dianas letzte Nacht"

Die Dokumentation "Dianas letzte Nacht – Liebe, Leben, Legende" thematisiert die Nacht des Unfalls. Im ZDF wurde der 90-minütige Dokumentarfilm bereits am 2. August ausgestrahlt. In der Online-Mediathek kann der Film kostenlos angeschaut werden.

Neue Folgen von "The Crown" bei Netflix

Bei Netflix gibt es zahlreiche Dokus und Serien, die sich mit dem Leben von Prinzessin Diana und dem britischen Königshaus befassen. Ab November 2022 sollen neue Folgen der Erfolgsserie "The Crown" erscheinen. In der kommenden Staffel soll auch die Scheidung von Lady Di und Prinz Charles Thema sein.

Eine Netflix-Dokuserie mit Harry und Meghan könnte zeitgleich mit den neuen Folgen von "The Crown" erscheinen, berichtet der Stern. Die Doku-Reihe soll private Einblicke in das Leben von Harry und Meghan nach dem Rücktritt aus dem britischen Königshaus bieten. Auch ein Enthüllungsbuch, geschrieben von Harry, soll für den Herbst geplant sein, heißt es auf der Seite vom Stern weiter.