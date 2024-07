Das Promi-Paar Laura Müller und Michael Wendler ist nicht nur aufgrund ihres großen Altersunterschieds regelmäßig in den Schlagzeilen. Wir verraten sieben private Fakten über ihre Beziehung.

Laura Müller und Michael Wendler bei einem Auftritt in der RTL-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!".

Halle (Saale)/DUR – „Sie liebt den DJ“ – und das, obwohl die beiden rund 28 Jahre trennen. Seit 2020 sind Influencerin Laura Müller und Schlagersänger Michael Wendler verheiratet. Ihre Beziehung brachte den beiden viel mediale Aufmerksamkeit. Hier gibt es ein paar private Fakten rund um das Paar.

Wo wurde Laura Müller geboren?

Laura Sophie Müller wurde am 30.07.2000 geboren und wuchs zunächst in der Gemeinde Miltern, heute ein Ortsteil von Tangermünde, in Sachsen-Anhalt auf. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Laura zehn Jahre alt war. Anschließend wohnte sie abwechselnd bei beiden Elternteilen und zog mit 16 Jahren zu ihrem Vater.

Hat Laura Müller einen Schulabschluss?

Laura Müller wollte ursprünglich Abitur machen. Aufgrund ihrer Beziehung zu Michael Wendler entschied sie sich jedoch, die Schule nach der zwölften Klasse zu verlassen. Somit verfügt sie über ein Fachabitur, beziehungsweise die Fachhochschulreife. In Interviews gab Laura damals an, dass sie eigentlich Lehramt studieren wollte. Den Wunsch, Lehrerin zu werden, scheint sie inzwischen aufgegeben zu haben.

Was ist Laura Müller von Beruf?

Aktuell ist Laura Müller als Influencerin und It-Girl tätig. Nachdem sie in der Vergangenheit mehrfach in verschiedenen TV-Sendungen aufgetreten ist, hatte sie ihr Geld lange Zeit vor allem mit Werbeverträgen verdient, indem sie bestimmte Produkte auf Instagram bewarb. Inzwischen postet sie auf Instagram nur noch wenig, sondern hat einen eigenen Kanal auf der Plattform OnlyFans, auf der Nutzer zahlen müssen, um (erotische) Inhalte zu sehen. Im April 2024 veröffentlichte Laura Müller zudem einen eigenen Song.

Wie haben sich Laura Müller und Michael Wendler kennengelernt?

Michael Wendler machte die Beziehung mit Laura Müller im Februar 2019 via Instagram öffentlich. Das Paar soll sich bei einem Auftritt des Wendlers in Berlin im August 2018 kennengelernt haben. Nach einem weiteren Treffen bei einem Konzert in Düsseldorf soll es endgültig zwischen den beiden gefunkt haben. Der Wendler war zu dieser Zeit noch mit seiner Frau Claudia Norberg verheiratet, die Ehe wurde im Mai 2020 geschieden.

Haben Laura Müller und Michael Wendler Kinder?

Seit Juni 2020 sind Michael Wendler und Laura Müller verheiratet. Die beiden leben in Florida in den USA. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn: Rome Aston wurde im Juni 2023 geboren. Im Juli 2024 gaben Müller und Wendler zudem bekannt, ein weiteres Kind zu erwarten. Michael Wendler hat aus seiner ersten Ehe mit Claudia Norberg zudem bereits eine Tochter: Adeline ist schon erwachsen.

In welchen TV-Formaten haben Laura Müller und der Wendler mitgewirkt?

Besonders zu Beginn ihrer Beziehung waren Laura Müller und Michael Wendler in zahlreichen TV-Shows zu sehen. Vox begleitete das Paar ab März 2019 im Rahmen ihrer Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bei ihrem Umzug nach Florida. Danach nahmen beide an der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil. Für TVNOW entstanden zudem weitere Dokus rund um das Promi-Paar.

Ende Februar 2020 nahm Laura Wendler an der Live-Tanzshow „Let’s Dance“ teil, bei der sie den sechsten Platz belegt. Der Wendler versuchte sich in der Zwischenzeit als Jurymitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“. Nachdem er Verschwörungstheorien über die Corona-Pandemie via Instagram verbreitete, wurde die Zusammenarbeit im Oktober 2020 beendet.

Instagram und OnlyFans: Wie viel verdienen Laura Müller und Michael Wendler?

Nachdem Michael Wendler sich mit seinen verschwörungstheoretischen Ansichten ins mediale Aus katapultiert hatte, ist die Zeit der großen TV-Auftritte für das Paar vorerst vorbei. Neben möglichen Einnahmen aus Wendlers Musik hatten sich beide auf die Vermarktung von Produkten via Social Media spezialisiert.

Während der Wendler auf Telegram für Survival-Equipment warb, präsentierte Laura auf Instagram vor allem Fashion- und Beauty-Produkte. Seit Ende November 2021 ist das Paar zudem auf OnlyFans vertreten, einer Bezahlplattform, auf der unter anderem pornografische Inhalte veröffentlicht werden. Wie viel die beiden durch ihre Social-Media-Aktivitäten einnehmen, ist unbekannt.