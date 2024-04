Zuletzt zeigte sich Laura Müller in einem Instagram-Post im Bett mit zwei Männern und kündigt einen Clip für die Erotik-Plattform OnlyFans an. Fans vermuteten einen Porno. Was nun wirklich hinter dem Clip steckt.

Cape Coral/DUR. In den vergangenen Tagen schockte Laura Müller mit einem Instagram-Post ihre Fans. Zu sehen auf dem Bild war die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler im Bett mit zwei Männern. Bekleidet war sie dabei nur in Dessous. Zusätzlich gab sie unter dem Bild bekannt, dass sie für die Erotikplattform OnlyFans "ihren ersten Clip" gedreht habe. Fans befürchteten ihren Einstieg in das Pornogeschäft. Doch hinter dem Clip steckt etwas völlig anderes.

Laura Müller steigt in das Musikgeschäft ein

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, veröffentlicht die Ehefrau von Michael Wendler, geboren im Jahr 2000 im sachsen-anhaltischen Tangermünde, am 18. April um 18:00 Uhr ihre erste eigene Single unter dem Namen "Superstar". Damit will die 23-Jährige einen Einstieg in das Musikgeschäft wagen und sucht den Weg in die Charts.

Gegenüber der Bild sagte sie: "Am Donnerstag startet meine erste eigene Single gleich in zwei Versionen. Passend dazu habe ich einen sehr hochwertigen Musikvideoclip produzieren lassen." Bei dem "mysteriösen Clip" handelt es sich also um keinen Porno, sondern um ein Musikvideo.

Laura Müller in Dessous mit zwei Männern im Bett

In dem berüchtigten Instagram-Post kann man Laura bei einem professionellen Dreh eines Videos erkennen. Die Ehefrau vom Wendler liegt in einem Bett und schaut in eine Kamera, bekleidet ist sie dabei nur mit Spitzen-Unterwäsche. Neben ihr liegen zwei muskulös aussehende junge Männer, die oberkörperfrei die 23-Jährige begierig anschmachten.

Laura Müller: Fans üben heftige Kritik nach Video-Ankündigung

Neben dem Bild sind in der Bildunterschrift auch zahlreiche Flammen-Emojis zu sehen, welche verraten, dass es in dem Video heiß hergehen könnte. Was genau zu sehen sein wird, kündigte sie dort jedoch nicht an. Daraufhin zeigten sich die ersten Fans in den Kommentaren schockiert: "Ich bin auch echt sprachlos. Ganz traurig, wie man sich so für einen Mann verkaufen muss. Das Kind tut mir leid … Ich werde dir nicht mehr folgen“, lautet das harte Fazit eines Instagram-Nutzers.

Eine weitere Nutzerin unterstellt Laura Müller, dies nur für das Geld zu tun: „Wie kann man so abrutschen. Und alles nur, weil er keine Kohle mehr verdient" – eine mögliche Anspielung auf Michael Wendlers Steuerschulden, bei denen die Einnahmen von Lauras OnlyFans-Account möglicherweise helfen könnten.

Zwischenzeitlich heizte sie die Kommentare und Spekulationen noch einmal an und postete ein weiteres Foto von dem Dreh. Doch anstatt einem Porno handelt es sich also um einen schlauen PR-Streich für die neue Single der 23-Jährigen. Doch würde die junge Mutter aus Sachsen-Anhalt jemals einen Porno drehen?

Das denkt Laura Müller über einen möglichen Porno

Es gab angeblich bereits 2020 ein Angebot von der Porno-Plattform "xHamster". Demnach hatte sie die Möglichkeit, für eine Million Dollar einen Porno zu drehen. "Dieser Betrag war und ist mir jedoch zu gering, um mich derart zu präsentieren", sagt Laura Müller gegenüber der Bild. Dies lässt Raum zur Spekulation übrig: Eventuell würde sie es sich bei einem besseren Angebot noch einmal überlegen.

Mit nackter Haut verdient sie seit 2021 ihren Lebensunterhalt. Zuerst schafft sie es mit einem "Playboy"-Shooting in die Schlagzeilen. Mittlerweile klingelt auf OnlyFans die Kasse, denn dort kostet ein Abo fast 50 US-Dollar im Monat.

Viele Fans vermuten dahinter die Möglichkeit, ihrem Ehemann bei seinen Schulden unter die Arme zu greifen. Doch diese Vorwürfe weist sie entschieden zurück: "Ich habe keine Schulden und ich bin nicht für die Verbindlichkeiten meines Ehemanns verantwortlich", sagt Laura Müller in dem Interview mit der Bild.

Sie tue all dies vielmehr, um ihrem Sohne Rome Aston später ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber auf die Frage, wie sie ihre Fotos später ihrem Sohne erklären will, wiegelte sie in dem Interview ab: "Viele Influencer zeigen ihren Schwangerschaftsbauch auf Social Media".