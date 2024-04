Hamburg - Die TV-Moderatorin Lea Wagner (29, „Sportschau“) ist ein Fan von Self-Care - und greift dabei sogar auf chemische Unterstützung zurück. „Ich treibe viel Sport und beschäftige mich viel mit Ernährung. Was man eben tun kann, um den Körper zu unterstützen - etwa auch, wenn es beruflich mal stressiger wird. Und ich nehme viele Nahrungsergänzungsmittel“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Und verriet lachend: „Mein Kollege beim Skispringen macht sich schon immer über meine Tabletten-Box lustig. Mit den ganzen Vitaminen, die ich extra einnehme.“

Sie glaube aber, dass das etwas mit Selbstfürsorge zu tun habe. „Ich bin meinem Körper eben sehr dankbar dafür, was er alles leistet“, sagte die 29-Jährige, die bislang als Moderatorin, Journalistin und Kommentatorin im Bereich Sport tätig gewesen ist. Von Montag an kann man Wagner bei einer neuen beruflichen Aufgabe erleben. Jeweils werktags, um 16.10 Uhr, moderiert sie die ARD-Quiz-Show „Frag mich was Leichteres!“. Dabei tritt ein dreiköpfiges Promi-Rateteam, bestehend aus Marwa Eldessouky, Jens Riewa und Ralph Caspers, gegen wechselnde Zuschauerteams an - wobei die Fragen der Moderatorin nicht wie sonst üblich immer schwerer, sondern leichter werden.