Hannover/Berlin - Es gibt viele Paare, bei denen immer wieder Schluss ist und die doch nicht voneinander lassen können. Der frühere Bundespräsident Christian Wulff und seine Frau Bettina besiegelten ihre Versöhnungen sogar zweimal mit erneuten Hochzeitsfeiern. Im März 2023 sah alles nach einem Happy End aus in der On-off-Beziehung des ehemaligen niedersächsischen Regierungschefs und der PR-Beraterin. Die Wulffs gaben sich das Jawort in Hannover - bereits zum dritten Mal.

Doch jetzt ist alles aus: Der 65-Jährige und die 51-Jährige sind kein Paar mehr. Und zumindest Christian Wulff scheint sich sicher zu sein, dass es kein viertes Liebes-Comeback geben wird. „Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen gerne mit, dass Bettina Wulff und Bundespräsident a.D. Christian Wulff sich vor längerer Zeit endgültig getrennt haben“, schreibt das Berliner Büro des ehemaligen Staatsoberhaupts der Deutschen Presse-Agentur.

Bettina Wulff soll sich mit anderem Mann auf Sylt gezeigt haben

Zuerst hatte „Bild“ berichtet, dass Bettina Wulff auf der Nordsee-Insel Sylt mit einem anderen Mann zu sehen gewesen sei. Gegenüber „Bild“ habe sich die 51-Jährige dazu nicht äußern wollen. Eine dpa-Anfrage an Bettina Wulff blieb zunächst unbeantwortet.

Das Auf und Ab der Ehe der Wulffs wurde stets von großem Medieninteresse begleitet. 2008 heiratete der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen die Pressereferentin, gefeiert wurde im Schlosshotel Münchhausen bei Aerzen im Weserbergland. Für den CDU-Politiker war es die zweite Ehe. Kurz darauf kam der gemeinsame Sohn Linus zur Welt. Bettina Wulff brachte einen heute erwachsenen Sohn mit in die Beziehung. Christian Wulff hat aus erster Ehe eine erwachsene Tochter.

Vor zwei Monaten hatten Christian und Bettina Wulff noch gemeinsam den Trauergottesdienst für den verstorbenen früheren Bundespräsidenten Horst Köhler im Berliner Dom besucht. Ob sie damals schon kein Paar mehr waren, ist unklar. Zu den genauen Umständen der jetzt öffentlich gewordenen Trennung äußert sich Wulffs Büroleiterin nicht. „Privat bleibt privat“, kommentiert sie.

Die standesamtliche Trauung am 18. März 2023 in Hannover-Herrenhausen hatte seinerzeit ebenfalls das Büro des Bundespräsidenten a.D. bestätigt. „Es war eine sehr schöne Feier“, hieß es. Die Wulffs hatten sich während der Pandemie wieder angenähert. „Wir leben zusammen“, sagte Bettina Wulff 2021 am Rande eines Benefiz-Golfturniers der „Neuen Presse“. Wegen der Corona-Pandemie verbrächten Christian Wulff und sie viel Zeit zu Hause.

Basketballspielerin und Tattoo-Trägerin in Schloss Bellevue

Vor und nach dem Intermezzo als Präsidentenpaar lebte das Promi-Paar überwiegend in Burgwedel bei Hannover, wo Bettina Wulff aufgewachsen ist. Der gebürtige Osnabrücker war am 30. Juni 2010 eher überraschend im Alter von nur 51 Jahren zum Bundespräsidenten gewählt worden. Seine sozial engagierte, stets strahlende Ehefrau sorgte für Aufsehen: Eine junge Mutter, Basketballspielerin und Tattoo-Trägerin als Präsidentengattin im Schloss Bellevue.

Wulff trat am 17. Februar 2012 als Bundespräsident zurück. Grund war ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. 2013 trennten sich Christian und Bettina Wulff und reichten die Scheidung ein. Anfang 2014 wurde der Ex-Bundespräsident vom Landgericht Hannover von allen Vorwürfen freigesprochen. Im Mai 2015 erklärten ihre Anwälte, die Wulffs seien nach gut zweijähriger Trennung wieder ein Paar. Besiegelt wurde dies mit einer kirchlichen Trauung. Eine standesamtliche Trauung war nicht nötig, weil sie die Scheidung noch gestoppt hatten.

Doch auch der zweite Anlauf scheiterte. Bettina Wulff schildert in ihrem Buch „Anders als gedacht: Wie ich lerne, was wirklich zählt“, dass sie sich 2018 innerlich zerrissen gefühlt habe und die Trennung von ihrem Ehemann unvermeidlich gewesen sei. Es folgte die Scheidung. Bettina Wulff trat damals öffentlich mit ihrem neuen Lebensgefährten, einem Musiklehrer, auf. Als diese Beziehung gescheitert war, gab es einen Neustart mit Christian Wulff.