Liebt Schlagersängerin Linda Hesse den deutschen Singer-Songwriter Joris?

Halberstadt/Potsdam - Ist das etwa der Sommerflirt des Jahres? Auf Instagram häufen sich die Hinweise, dass sich Schlagerstar Linda Hesse ("Ich bin ja kein Mann") und Musiker Joris im Lockdown besser kennengelernt haben. Doch was steckt wirklich hinter den Gerüchten?



Vorrangig vertreibt sich die gebürtige Halberstädterin ihre Zeit im Lockdown sportlich: Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die 33-Jährige dabei, wie sie durch Potsdam und Umgebung joggt.

In einem Interview mit dem Internet-Magazin „Vip“ sagt die Blondine: „Früher habe ich mich beim Dauerlauf in der Schule hinter dem erstbesten Baum versteckt, jetzt brauche ich Sport als Ausgleich am liebsten zwei- bis dreimal die Woche.“

Plantschen im Heiligen See bei Potsdam

zu "Willkommen Goodbye" von Joris

Im Hintergrund ihrer aktuellen Instagram-Story untermalt die Schlagersängerin ihre sportlichen Ausflüge mit der rauchigen Stimme von Musiker Joris. Der 31-jährige Singer-Songwriter („Herz über Kopf“) veröffentlichte am 23. April 2021 sein neustes Album „Willkommen Goodbye“.

Die gleichnamige Single scheint der Blondine besonders gut zu gefallen: „Willkommen Goodbye“ klingt im Hintergrund, während die 33-Jährige im Heiligen See bei Potsdamm plantscht. Und mit den Zeilen „Was 'n schöner Tag, komm wir feiern unsern Untergang, nächtelang“ aus dem Song "Untergang" filmt sich die Schlagersängerin beim Joggen.

Joris feiert Linda Hesses

Instagram-Story auf seinem eignen Account

Der Singer-Songwriter scheint das Interesse der Schlagersängerin zu erwidert. Nachdem sie ihre Story veröffentlicht hat, reagierte der 31-Jährige promt: Mit den schmeichelhaften Worten "Seid wie Linda" verlinkt er ihr Video auf seinem Account.

Sänger Joris soll nach einer

langen Beziehung wieder single sein

Ob es sich dabei um den Promi-Flirt des Jahres handelt oder nur um eine Freundschaft unter Kollegen? Das Management von Linda Hesse äußerte sich bisher auf Anfrage nicht dazu. Eigentlich soll die Sängerin mit dem Musikproduzenten André Franke liiert sein, mit dem sie 2017 in der Fernsehshow „Paarduell“ auftrat.

Joris hält sich über sein Privatleben meistens bedeckt - in einem Interview mit "Vip" sprach er zuletzt jedoch über seine schmerzhafte Trennung nach acht Jahren Beziehung. Frisch getrennt und single stände einem heißen Sommerflirt zumindest nichts im Wege.

Auf seinem neuen Album verbindet Joris das Schwere mit dem Leichten. So singt er unter anderem über seine Trennung nach acht Jahren Beziehung. Foto: Alexander Prautzsch dpa

Schlagersängerin zieht sich

für den deutschen Playboy aus

Neben der Musik hat Linda Hesse eine weitere Leidenschaft: Fernsehshows. Neben dem Paarduell war sie bereits 2004 in der Castingshow „Star Search“ zu sehen und spielte sich 2018 in der Show "Fort Boyart" in die Herzen der Zuschauer.

Zuletzt bekam die 33-Jährige viel Aufmerksamkeit, als sie alle Hüllen für den Playboy fallen ließ. Auf die Frage, ob das ihrem Freund und der Familie gefalle, antwortete sie in einem Interview: "Sie sind alle tierlieb, sie mögen Häschen."

Ihre aktuelle Single „Nicht länger mit ihr teilen“ veröffentlichte die 33-Jähre im vergangenen Jahr. Ob bald ein neues Album ansteht? Da bleibt den Fans nur eins: Abwarten.