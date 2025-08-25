Nach einem Instagram-Bild aus dem Krankenhaus war es lange still um Moderatorin Lola Weippert. Ihre Fans ließ sie im Ungewissen. Nun meldet sich die 29-Jährige mit ihrer schweren Diagnose zurück.

Magdeburg/Halle (Saale). – Lola Weippert (29) meldet sich "nach drei Wochen Zwangspause" zurück. Die Moderatorin lag eigenen Aussagen zufolge mit einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus.

Zuletzt war es nämlich um die 29-Jährige, die dafür bekannt ist, ihre Follower an ihrem lebhaften Alltag teilhaben zu lassen, sehr ruhig geworden.

Moderatorin Lola Weippert mit Meningitis im Krankenhaus

Dann folgte ein Instagram-Post: "Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 10 Zentimeter langer Spritze in der Wirbelsäule, drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf."

Den Grund konnte die "Temptation Island"-Moderatorin zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht nennen. Angewiesen auf Spekulationen ließ sie ihre Fans zurück, die entsprechend besorgt waren.

Zwei Wochen später meldet sich Weippert zurück. Der RTL-Star litt an einer Hirnhautentzündung, auch Meningitis genannt. Eine ernstzunehmende Diagnose, "eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein", schrieb die 29-Jährige auf Instagram und fügt an: "Mein Arzt meinte, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde und um 13 Uhr war er tot."

Lola Weippert nach Klinikaufenthalt wieder bereit zum Durchstarten

Dementsprechend habe sie die Bremse gezogen und umgehend alle Termine abgesagt, um sich stationär ins Krankenhaus zu begeben. "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich jetzt wieder gesund sein darf, denn ohne unsere Gesundheit ist alles nichts", teilte sie mit.

In ihrem Post bedankt sie sich sogleich bei den Mitarbeitern im Krankenhaus. Für Weippert seien sie "wahre Helden und Heldinnen", vor denen sie den Hut ziehe.

Sie habe sich genug Zeit zum Auskurieren genommen und sei nun wieder bereit, durchzustarten. Für Weippert sei es der erste stationäre Aufenthalt in einer Klinik gewesen, mit gesundheitlichen Problemen hatte die 29-Jährige aber bereits in der Vergangenheit zu kämpfen.

So hatte sie 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihr ein gutartiger Tumor in der Brust entdeckt worden war. Auch leide sie an Endometriose – einer chronischen, schmerzhaften Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut – und an ADHS.