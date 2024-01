Berlin - Schauspieler Lucas Gregorowicz („Polizeiruf 110“) fühlt sich nach eigenen Angaben wie ein anderer Mensch, wenn er Polnisch spricht. „Die Sprache macht viel aus“, sagte er in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“. „Ich bin auf Polnisch ein etwas anderer Mensch.“ Der 47-Jährige ist Sohn polnischer Eltern. „Es ist meine romantisierte Heimat mit einer guten Kindheit“, so der Schauspieler.

Auch in der neuen ARD-Serie „Oderbruch“, die am 19. Januar im Ersten startet, spielt Gregorowicz einen polnischen Ermittler. Zusammen mit seinen deutschen Kollegen untersucht er darin mysteriöse Serienmorde im Oderbruch, der am dünnsten besiedelten Region Deutschlands.

Der 47-jährige ist seit kurzem mit der Schauspielerin Anna Maria Mühe („Unsere wunderbaren Jahre“) liiert. Alles fühle sich noch frisch an, sagte der Schauspieler im Interview. „Anna und ich kennen uns aber schon lange.“ Auf die Frage, ob er noch an die Ehe glaube, verwies er auf die Beziehungen in seiner Familie: „Meine Eltern sind jetzt im 48. Jahr verheiratet, meine Großeltern waren es bis zu ihrem Tod. Natürlich glaube ich daran. An die Ehe und an die Liebe sowieso.“