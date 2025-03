Hamburg. - Mit Schmerzen in der Brust, Lähmungserscheinungen und Sprachproblemen ist Influencer Malte Zierden (32) am Sonntag, 23. März, ins Krankenhaus gekommen. Was ist geschehen?

Influencer Malte Zierden bricht in Küche fast zusammen

Wie Zierden in einem Reel auf Instagram seinen Followern mitteilt, sei er aufgewacht, wollte sich einen Kaffee machen - und plötzlich seien sein kompletter linker Arm und das linke Bein gelähmt gewesen.

"Es hat einfach nicht mehr funktioniert - so ungefähr 15 Minuten lang. Plötzlich beginnt ein Stechen auf Brusthöhe und exakt auf der selben Höhe hier an der Wirbelsäule, auf beiden Seiten, und es pocht so richtig. Ich klapp in der Küche halb zusammen", berichtet er auf Instagram.

Im Krankenhaus: Influencer klagt über pochenden Schmerz in der Brust

Seine Freundin Phia wollte demnach wissen, was los war, aber Zierden konnte nicht sprechen. "Mein Kopf konnte das denken, aber ich konnte keinen geraden Satz mehr rausbringen. Es ging einfach nicht mehr. Wortfindungsschwierigkeiten von einem Moment auf den nächsten. Dann bin ich mega blass geworden, mir ist schummrig vor den Augen geworden. Es hat sich so angefühlt, als würde mein Gehirn keinen Sauerstoff mehr kriegen", so der Influencer weiter

Die beiden seien unverzüglich ins Krankenhaus gefahren. Die Lähmung in Arm und Bein sei nach rund 15 Minuten von allein wieder verschwunden. Allerdings, so der Influencer, habe er "in der Mitte der Brust und auf derselben Höhe der Wirbelsäule so einen pochenden Schmerz" gehabt.

Nach Diagnose: Follower und Community werden um Rat gefragt

Im Krankenhaus wurde ihm gesagt, dass die neurologischen Ausfälle nicht mit den Schmerzen in der Brust und auf der Wirbelsäule zusammenhängen können. Ein Schlaganfall sei ausgeschlossen worden.

Eine genauere Diagnose erhielt Zierden nach eigenen Angaben nicht. Er solle sich erneut vorstellen, wenn das nochmal passiere. "Ich bin kein bisschen schlauer als vorher. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll", so der Hamburger in seinem Reel.

Da er sich Sorgen mache, dass ihm das erneut passiert, richtet er nun einen Aufruf an seine Community: "Hatte irgendjemand sowas schon mal? Irgendwelche Ärzt*innen hier vor Ort, die mir weiterhelfen können?"

Follower stellen auf Instagram Hunderte Ferndiagnosen

In den mehr als 1.700 Kommentaren unter seinem Post wird wild spekuliert. Autorin und Influencerin Tara-Louise Wittwer schreibt: "Ich hatte genau das gleiche, ziemlich oft 2016-2018. Linker Arm, linkes Bein, Sprachstörung, Herzstechen. Sehr oft Notaufnahme. Der Beginn meiner Angststörung - es waren Panikattacken."

Auch eine Ärztin (Username "annalenaramsey") meldet sich zu Wort: "Hallo ich melde mich mal als Neurologin zu Worte. Ich finde das sollte noch abgeklärt werden stationär, zwar nicht klassisch MS-Symptomatik, aber dennoch MRT des Schädels SEHR sinnvoll. Könnte auch epileptischer Genese sein. Genauso gut eine Migräne sains migraine, also ohne Kopfschmerzen. Nervenwasser untersuchen lassen. TIA kann man so schnell gar nicht ausschließen… also malte bitte nochmal ins KH."

Während jeder seine eigenen Theorien äußert schreibt Userein "Juliaknoernschild": "Oha! Das ist ja ein Traum für alle ferndiagnostiker*innen hier. Gute Besserung Malte!"