Für einen Tag hat Máxima der Niederlande ihre sonst so elegante Robe gegen Tarnkleidung getauscht. Auch ihr Gesicht war nur auf den zweiten Blick zu erkennen.

Harderwijk - Die niederländische Königin Máxima war beim Besuch eines militärischen Ausbildungszentrums in Harderwijk kaum zu erkennen: In Militäruniform und mit Gesichtstarnfarbe nahm die 54-Jährige an zwei Trainingseinheiten der Militärpolizei teil, wie Medien berichteten. Die Königin half zum Beispiel bei einer Übung, Verletzte zu versorgen. Währenddessen knallten um sie herum vorgetäuschte Schüsse, erzählten Teilnehmer des Trainings im Radio.

Das Training war Teil eines Arbeitsbesuchs im Schulungs- und Bildungszentrum der Königlich Niederländischen Marechaussee in Harderwijk etwa 70 Kilometer östlich von Amsterdam.

Erst Ende September hatte Máximas 21-jährige Tochter, die niederländische Kronprinzessin Amalia, eine militärische Ausbildung angetreten. Sie begann als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe. Die Kronprinzessin kombiniert die Ausbildung mit ihrem Jurastudium in Amsterdam.

Die Königin beteiligte sich unter anderem an einer Übung im Rahmen des freiwilligen Dienstjahres mit. In diesem Programm können junge Menschen ein Jahr lang das Leben bei der Armee kennenlernen.