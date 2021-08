Medienberichte: Georgina Fleurs Baby soll auf der Welt sein

Ein verräterischer Instagram-Post, mehrere Medienberichte: Ex-Bachelor Teilnehmerin Georgina Fleur hat womöglich ihr erstes Kind geboren. Es soll bereits am Montag per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein.

Berlin - Reality-Star Georgina Fleur (31) ist offenbar am Montag (23. August) zum ersten Mal Mutter geworden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, soll das Kind per Kaiserschnitt in Berlin zur Welt gekommen sein.

Von der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin fehlt allerdings noch eine offizielle Bestätigung. Allerdings schrieb die 31-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal: "Baby G und ich wünschen Euch eine wundervolle Woche! Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzen vor Glück." Diese Nachricht deuten viele als Bestätigung der Geburt.

Babyname noch ein Geheimnis

Fleur hatte die Schwangerschaft am Jahresanfang kurz vor ihrem Auftritt in der Show "Promis unter Palmen" bekannt gegeben. Der Vater des Kindes ist Kubilay Özdemir (41). Mit dem Unternehmer hatte Fleur in der Vergangenheit allerdings mehrfach Streit und sie lebten zeitweise getrennt. Bei der Geburt soll Özdemir nach Medienberichten nicht dabei gewesen sein. Er soll sich zurzeit in Istanbul aufhalten.

Den Namen ihres womöglich frisch geborenen Kindes, hat Fleur noch nicht verraten. Sie hatte aber bereits im Vorfeld angekündigt, nach der Geburt eine Social-Media Pause einzulegen.