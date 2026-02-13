Das „böse Häschen“ hoppelt ganz nach oben: Der Latin Star ist sowohl bei den einzelnen Songs als auch den Alben diese Woche Platz eins in den Charts. Außerdem erlebt er ein gewaltiges Streaming-Plus.

Bad Bunny bei seinem Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl in Santa Clara bei San Francisco. (Archivbild)

Baden-Baden - Läuft bei ihm: Bad Bunny erlebt nach dem Super Bowl auch in Deutschland einen Streaming-Hype und Aufstieg sondergleichen. Nachdem er drei Auszeichnungen bei den Grammy Awards holte und dann eine Woche später, vergangenen Sonntag, einen denkwürdigen Super-Bowl-Halbzeitshow-Auftritt hinlegte, scheint der 31-Jährige kaum zu stoppen.

„Die Abrufe des Latin-Stars stiegen am Montag nach dem Mega-Event im Vergleich zum Sonntag um 160 Prozent an, im Vergleich zum Montag der Vorwoche sogar um 330 Prozent“, teilt GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mit. Und das sei längst nicht alles: In den deutschen Charts erobert der gebürtige Puerto-Ricaner sowohl Platz eins bei den Singles (mit „DtMF“) als auch bei den Alben („DeBÍ TiRAR MáS FOToS“).

Zusätzlich sind sieben weitere Bad-Bunny-Songs platziert, etwa „NUEVAYoL“ (Platz sieben) und „BAILE INoLVIDABLE“ (Platz zwölf).

Bad Bunny – bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio – ist einer der global erfolgreichsten Musiker seiner Generation. Seit Jahren dominiert er weltweit die Charts. Er zählt zu den meistgehörten Künstlern beim Streamingdienst Spotify.