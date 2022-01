Melanie Müllers "Noch-Ehemann" Mike blutig geschlagen - was steckt dahinter?

Seit einigen Wochen ist es offiziell - Melanie Müller und ihr "Noch-Ehemann" Mike haben sich getrennt. Nun ist ein Foto aufgetaucht, auf dem Mikes blutiges Gesicht zu erkennen ist - er sei zusammengeschlagen worden von Melanies "Rocker-Freunden". Doch ihre Geschichte hört sich ganz anders an - geht es um Schulden?

Leipzig/ DUR - Nach 14 gemeinsamen Jahren war ihre Liebe gescheitert. Erst kürzlich ließ sich Melanie Müller ihr Liebes-Tattoo für ihre baldigen Ex-Mann entfernen - nun die nächste Story im Scheidungskrieg. Auf einem Foto, das "Bild" vorliegt, sieht man den 56-Jährigen mit Platzwunde am Kopf - blutüberströmt.

Eine Quelle aus Blümers Umfeld berichtet, dass Mellis "Rocker-Freunde" ihn verprügelt haben sollen. Am 14. Januar sei dieser am Abend zu Müller gefahren, um ihr die beiden gemeinsamen Kinder zu bringen. "Sie hatte die Kinder auf dem Arm und ging ins Haus, als plötzlich mehrere Männer rauskamen, Mike bedrohten und auf ihn einschlugen."

Doch die Ballermann-Sängerin beruft sich auf eine andere Version der Geschichte. Gegenüber "Bild" erklärt sie: "Mein Ex hat offenbar viele Schulden bei Leuten, die keinen Spaß verstehen." Weiter sagt die 33-Jährige "Das habe ich erst erfahren, als die in ihren S-Klassen auf meinem Grundstück aufgetaucht sind und das Geld von mir haben wollten, weil Mike nicht gezahlt hat." Die unbekannten Männer hätten den Mercedes, den Mike fuhr, mitnehmen wollen. Doch eigentlich sei das ihrer gewesen. Weiter will "Bild" erfahren haben, dass es dabei um mehr als 20.000 Euro gehen soll.

Er will mir die Kinder wegnehmen Melanie Müller über Ex-Mann Mike

Melanie vermutet, dass sich ihr baldiger Ex-Mann die Geschichte aus einem guten Grund ausgedacht habe. "Er will mir die Kinder wegnehmen und mich zerstören. Ich habe den eigentlichen Angriff nicht mitbekommen. Vielleicht hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut und überlege, mit meinen Kindern nach Mallorca zu fliehen."

Mike hat Anzeige wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls bei der Polizei erstattet. "Wir ermitteln in dem Fall", so die Beamten. Im Gespräch mit "Bild" erzählt der 56-Jährige: "Ich möchte nicht Teil dieser Dreckschlacht sein, um unsere Kinder zu schützen. Deshalb werde ich mich zu den wirren Sachverhalten nicht äußern."