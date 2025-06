Köln. - Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen. Nun kommt diese unglaubliche Neuigkeit dazu: Schlagersängerin Michelle sagt erst einmal die geplante Traumhochzeit mit ihrem Verlobten Eric Philippi ab.

Doch getrennt haben sich die beiden Schlagerstars nicht voneinander. Trotz der 25 Jahre Altersunterschied sind die 53-jährige Michelle und der 28-jährige Eric Philippi sehr verliebt. "Wir sind nach wie vor zusammen", stellte Philippi kürzlich in einer Instagram-Story klar.

Der simple Grund für die Verschiebung der Hochzeit ist die geplante Abschiedstournee der Schlagerkönigin im neuen Jahr. Die Tour "Zum letzten Mal – Flutlicht" startet am 18. Januar 2026 in der Emsland Arena in Lingen. Das große Abschlusskonzert findet in der Uber Arena in Berlin statt – sogar an Michelles Geburtstag am 15. Februar.

Neuer Termin für Michelles und Eric Philippis Heirat unklar

Die Planung der Tournee nehme so viel Zeit in Anspruch, dass sich die Sängerin nicht auf die Hochzeitsvorbereitungen konzentrieren könne. Beim "Schlagerboom" sagte die Blondine: "Meine bevorstehende Abschiedstournee hat aktuell oberste Priorität."

Ihren Eric möchte sie nach wie vor heiraten. Doch einen neuen Termin für ihre außergewöhnliche Liebe haben die zwei bisher nicht gefunden.