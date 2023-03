Vor kurzem hatte Michelle Hunziker noch gesagt, dass sie es kaum erwarten könne, Großmutter zu werden. Jetzt ist es so weit: „Willkommen Cesare“.

Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa

Rom - Die Tochter der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (46) ist erstmals Mutter geworden. Aurora (26), das gemeinsame Kind mit dem Sänger Eros Ramazzotti (59), hat einen Sohn zur Welt gebracht, wie sie in einem Instagram-Post bekannt machte.

Auch Hunziker meldete sich bei Instagram zu Wort und enthüllte sogleich den Namen ihres neugeborenen Enkels: Der Kleine heißt Cesare. Neben den Geburten ihrer Töchter „war heute der schönste Tag meines Lebens“, schrieb sie in einer Story. „Willkommen Cesare.“

Bei Instagram teilte Aurora zwei Bilder. Auf einem ist die kleine zur Faust geballte Hand ihres Sohnes neben der Hand des Vaters zu sehen. Die Pose erinnert an einen sogenannten Fistbump - sozusagen zur Begrüßung auf der Welt. Auf dem zweiten Foto sieht man die junge Familie in einem Krankenhausbett: der frischgebackene Vater, Goffredo Cerza, küsst seine Aurora.

Noch Ende Februar sagte Hunziker in einem Interview der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“, dass sie es kaum erwarten könne, Großmutter zu werden. „Ich bin stolz darauf, eine so junge Oma sein zu können, denn dann kann ich mit meinem Enkel herumtollen, ich nehme ihn mit zum Skilaufen, zum Sport, ich habe noch so viel Energie“, sagte die Schweizerin damals. Mit nur 19 Jahren Altersunterschied zu ihrer Tochter habe sie die Schwangerschaft von Aurora noch intensiver erlebt - fast schon wie „eine vierte Mutterschaft“.