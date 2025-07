Washington - Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama sind Spekulationen über eine Scheidung entgegengetreten. „In unserer Ehe gab es nicht einen Moment, in dem ich daran gedacht habe, meinen Mann zu verlassen“, sagte die frühere First Lady (61) in ihrem Podcast „IMO“. Sie und ihr Mann hätten wirklich harte Zeiten gehabt, aber auch viel Spaß und viele Abenteuer. „Ich bin ein besserer Mensch geworden durch den Mann, mit dem ich verheiratet bin.“

„Bring mich nicht gleich zu Beginn der Sendung zum Weinen“, entgegnete der Ex-Präsident (63). Michelle Obamas Bruder und Co-Host des Podcasts Craig Robinson hatte die beiden zuvor mit den Worten begrüßt: „Es ist so schön, euch beide im selben Raum zu haben.“ Seine Schwester griff das auf und sagte: „Ich weiß, denn wenn wir es nicht sind, denken die Leute, wir sind geschieden.“

Sie spielte damit auf Gerüchte über ihre Ehe an, die sich verbreiteten, nachdem die frühere First Lady ihren Ehemann zu ein paar hochkarätigen Veranstaltungen nicht begleitet hatte. Die 61-Jährige hatte im Januar etwa auf eine Teilnahme an der Amtseinführungszeremonie von US-Präsident Donald Trump verzichtet sowie an der staatlichen Trauerfeier für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter.