Tour abgesagt: Darum müssen die Konzerte von Michelle in Mitteldeutschland ausfallen

Ab Ende September wollte Schlagerstar Michelle auf große Deutschland-Tour gehen, doch daraus wird vorerst nichts. Am Montag sagte die Sängerin alle Auftritte ab. Was der Grund dafür ist und wann die Konzerte nachgeholt werden sollen erfahren Sie hier.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Im Mai 2022 feierte Schlagerstar Michelle ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Mit einem neuen Album im Gepäck wollte die Sängerin im Herbst eigentlich durch mehrere deutsche Städte touren und dabei unter anderem auch Leipzig einen Besuch abstatten. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen fallen die Termine nun aber vorerst ins Wasser.

Michelle: Schlagersängerin sagt Tour wegen Rückenproblemen ab

Via Social Media verkündete Michelle ihren Fans am Montag die traurige Nachricht: Auf Anraten ihrer Ärzte müssen die geplanten Konzerte abgesagt werden. Ihre Rückenprobleme, die sie bereits zum Ausstieg bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ gezwungen hatten, seien in den letzten Wochen schlimmer geworden.

Da die Mediziner ihr inzwischen mehrstündige Auftritte und Konzerte mit Tanzeinlagen strikt untersagt hätten, mussten die Tour-Vorbereitungen zum Schutz von Michelles Gesundheit abgesagt werden. Die Sängerin will sich nun zunächst ganz ihrer Genesung widmen.

Starke Schmerzen: Michelle will sich Auszeit gönnen

„In den letzten Wochen wurden die Schmerzen von Mal zu Mal stärker und ich habe versucht es mir nicht anmerken zu lassen, aber ohne zahlreiche Schmerztherapien hätte ich keinen einzigen Auftritt so durchziehen können“, schildert Michelle ihre Situation.

Sie wolle am kommenden Wochenende ihr vorerst letztes Konzert geben und sich in den nächsten Wochen ganz der Rehabilitation ihres Körpers widmen. Die Sängerin hofft, so um eine Operation herumzukommen.

Ersatztermine für die Deutschland-Tour von Michelle im Überblick

Die geplanten Konzerte von Michelle sollen nun im kommenden Jahr nachgeholt werden. Laut der Sängerin sind aktuell mehrere Nachholtermine geplant.

Hier soll Michelle im Frühjahr 2023 auftreten:

04.03.23 Stuttgart - Liederhalle (Beethoven-Saal)

05.03.23 Frankfurt - Jahrhunderthalle

06.03.23 Hamburg - Laeiszhalle

08.03.23 Hannover - Kuppelsaal

09.03.23 Berlin - Admiralspalast

10.03.23 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

11.03.23 Leipzig - Gewandhaus

13.03.23 Dresden - Kulturpalast

31.03.23 Köln - Palladium

01.04.23 Bochum – Ruhrcongress

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.