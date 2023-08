Miley Cyrus hat am 25. August ihre neueste Single "Used to Be Young" veröffentlicht - und weckt damit Hoffnung bei ihren Fans. Seit Jahren warten sie auf eine neue Tournee der Sängerin. Das ist in absehbarer Zeit vermutlich jedoch nicht geplant. Miley Cyrus sprach kürzlich auf Tiktok über die negativen Seiten auf Tour.

"Used to Be Young"

Magdeburg/DUR - Miley Cyrus ist zurück! Nachdem sie erst im März 2023 ihr achtes Studioalbum "Endless Summer Vacation" rausgebracht hat, veröffentlichte sie am 25. August ihre neueste Single "Used to Be Young". Schon seit Jahren hoffen Fans auf eine neue Tour der Sängerin; eine Hoffnung, die mit ihrer neuen Single wieder angefacht wird.

Doch Miley Cyrus nennt nun auf Tiktok Gründe, die dafür sprechen, dass sie in absehbarer Zeit vermutlich nicht auf Tournee gehen wird. Die 30-Jährige blickt auf der Kurzvideo-Plattform anlässlich ihrer neuen Single "Used to Be Young" in Form einer Serie auf ihr Leben zurück. Im sechsten Teil spricht sie von den Nachteilen, die eine Tour für sie bedeuten.

Miley Cyrus nennt negative Seiten vom Leben auf Tour auf Tiktok

Demnach würden Bühnen-Auftritte "ein gewisses Maß an Ego" erfordern, das ihrer Meinung nach überstrapaziert wird, wenn sie auf Tour ist. Im Anschluss an ihre Performances vor Live-Publikum sei es für die Sängerin schwierig, davon wieder runterzukommen. Sie erklärt, dass, wenn das eigene Ego dafür trainiert wird, jede Nacht aktiv zu sein, es sehr schwer sei, es dann einfach wieder auszuschalten.

Eine Tour würde sich für Miley auch negativ auf ihre Gesundheit auswirken. Die Beziehung, die man während einer Tournee jeden Tag zu anderen Menschen hat, während der Interpret das Subjekt und die Zuschauer die Beobachter sind, sei für die Sängerin nicht gesund, es würde ihre "Menschlichkeit und ihre Verbindung" auslöschen. Ohne diese beiden Eigenschaften könne sie keine Songwriterin sein - und das sei ihre Priorität.

Bereits nach Veröffentlichung ihres neuesten Albums "Endless Summer Vacation" hatte Miley Cyrus Anfang diesen Jahres gegenüber der britischen "Vogue" erklärt: "Für Hunderttausende Menschen zu singen, ist nichts, das ich wirklich liebe. Es gibt keine Verbindung, keine Sicherheit."

Miley Cyrus' letzte große Welttournee liegt mittlerweile fast neun Jahre zurück. Während ihrer "Bangerz Tour" trat sie 2014 in 78 Shows auf insgesamt drei Kontinenten auf. Seitdem ist die Sängerin nur sporadisch, etwa auf Festivals wie dem Lollapalooza in Berlin, meistens jedoch innerhalb von Nord- und Südamerika aufgetreten.