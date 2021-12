Der Komiker Mirco Nontschew ist gestorben. Das habe sein Manager gegenüber der "Bild" Zeitung am Samstag bestätigt.

Der 52-Jährige war vor allem in den neunzigerjahren durch seine Auftritte in TV-Formaten wie "RTL Samstag Nacht" und "LOL Last One Laughing" einem größeren Publikum bekannt geworden. (DUR)