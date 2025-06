Paris - Der große Abschied von der Bühne fällt offenbar schwerer als gedacht: Chanson-Star Mireille Mathieu plant 2026 eine weitere Konzertreise – zwei Jahre nach ihrer eigentlich letzten großen Tournee. Mit „Goodbye my Love Goodbye“ wollte sich die 78-Jährige 2024 von ausgedehnten Tourneen verabschieden. 2026 steht die Sängerin nun erneut in Deutschland auf der Bühne – in elf Städten.

Den Startschuss wird sie am 28. Oktober in Chemnitz geben, wie das Ticketportal Eventim informiert. Die Konzertreihe trägt nun den Titel „Goodbye my Love Goodbye: Das Finale der Weltabschiedstournee“.

Emotionales Finale

„Mit dieser letzten Tournee macht sich Mireille Mathieu selbst und ihren treuen Fans ein ganz besonderes Geschenk – zu ihrem 80. Geburtstag im Jahr 2026“, teilte der Veranstalter Semmel Concerts Entertainment auf Instagram mit. Diesen feiert Mathieu am 22. Juli.

„Längere Tourneen mache ich aber keine mehr“, hatte Mathieu noch 2024 im Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt - und damals von mehr Zeit für sich selbst und kreative Projekte gesprochen.