"Lethal Weapon"-Star Mitchell Ryan ist gestorben

Los Angeles/DUR/it - Mit 88 Jahren ist der erfolgreiche Schauspieler Mitchell Ryan gestorben. Er war unter anderem bekannt aus dem ersten Film der "Lethal Weapon"-Reihe, aber erlangte vor allem durch seine Rolle als Greg's Vater in der Sitcom "Dharma & Greg" aus den 90er Jahren den großen Durchbruch.

Zuvor hatte er auch in weiteren Produktionen wie "Raumschiff Enterprise" oder "Mord ist ihr Hobby" mitgewirkt. Vor etwa zehn Jahren hat er sich jedoch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Stieftochter Denise Freed soll gegenüber "The Hollywood Reporter" den Tod von Mitchell Ryan bestätigt haben.

Der 88-Jährige soll bereits am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an Herzversagen gestorben sein. Seine Kollegin Kathryn Leigh Scott, mit der er für "Dark Shadows" vor der Kamera stand, hat mit einem Post auf Facebook Abschied von ihrem Kollegen genommen und schreibt: "Er war ein großes Geschenk in meinem Leben. Ich schätze meine warmen Erinnerungen an seine schöne Seele. Mein Herz ist gebrochen."