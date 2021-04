Rock Hill/North Carolina. Amerika steht immer noch unter Schock. Der frühere US-Profifootballer Phillip Adams hat nach Angaben von Ermittlern am vergangenen Mittwoch fünf Menschen erschossen. Anschließend tötete der 32-Jährige sich selbst. Nun erliegt auch das sechste Opfer seinen Verletzungen.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann, der zum Tatzeitpunkt im Haus des ermordeten Autors und Arztes Robert Lesslie gearbeitet hatte. Er war mit schweren Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Fahrzeug des York County Sheriffs fährt auf das Grundstück, auf dem mehrere Menschen, darunter ein prominenter Arzt, erschossen wurden. dpa

Litt Philip an einer Hirnerkrankung?

Über die Motive des Blutbades kann bislang nur spekuliert werden. Im Gespräch mit einem lokalen Fernsehsender sagte Adams' Vater, dass Football seinen Sohn "verkorkst" habe. Adams' Karriere war von Verletzungen geprägt, darunter Gehirnerschütterungen. "Ich kann sagen, er ist ein gutes Kind, er war ein gutes Kind, und ich glaube, der Football hat ihn durcheinandergebracht."

War eine Hirnerkrankung die Ursache für sein handeln? Die Debatte um das CTE-Phänomen, welches meistens nur bei Footballspielern auftritt, flammt wieder auf. In der Vergangenheit haben bereits einige ehemalige NFL-Spieler wegen CTE Selbstmord begangen.

Familie gibt Leichnam zur Autopsie frei

Der Direktor des Zentrums für Sportmedizin am New Yorker Institut für Technologie ist sich sicher, dass der Sportler an der Gehirnkrankheit Chronische Traumatische Enzephalopathie (CTE) erkrankt ist. Eine neurologische Erkrankung, die zu Gedächtnisverlust, Depressionen und Demenz führen kann. Wissenschaftler vermuten, dass diese Erkrankung durch wiederholte Zusammenstöße mit dem Kopf ausgelöst werden kann.

Laut TMZ soll nun durch einem sogenannten CTE-Scan Näheres herausgefunden werden. Philips Familie gab den Ärzten die Erlaubnis für die Untersuchung. Dadurch soll festgestellt werden, ob der 32-Jährige tatsächlich krank war und dies ein Grund für seinen Amoklauf ist. Es könne allerdings bis zu sechs Monate dauern, bis ein eindeutiges Ergebnis vorliegt.