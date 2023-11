München - Der Schauspieler Fritz Wepper ist in tiefer Trauer um seinen überraschend gestorbenen Bruder Elmar Wepper. „Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste“, sagte Fritz Wepper (82, „Derrick“) der „Bild“-Zeitung. „Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen. Dieser seelische Verlust ist durch nichts auszugleichen.“

Elmar Wepper war am Dienstagmorgen in München mit 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Zu seinen größten Erfolgen zählen die ZDF-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“ (1989-1993) und Doris Dörries Kinodrama „Kirschblüten - Hanami“ von 2008.