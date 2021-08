Nach Streit bei "Promi Big Brother": Vater von Melanie Müller schaltet sich ein

Köln/Berlin - Dass es für die Schlager-Queen Melanie Müller bei "Promi Big Brother" nicht einfach werden würde, war ihr schon vorher klar. WG-Leben sei eigentlich nichts für sie, sagte sie vor Beginn der Show dem Sender Sat.1. Doch, dass es so schnell und so intensiv Zoff geben würde, war ihr wohl nicht bewusst. Schon an Tag eins im berühmten Container geriet sie mit Ex-Bachelorette-Teilnehmer Rafi Rachek aneinander.

Der Grund für den Container-Zoff: Rachek wirft Müller und dem Teilnehmer Eric Sindermann (Ex-Handballer) vor, dass sie sich vor Beginn der Show abgesprochen hätten zusammenzuarbeiten, da sie sich schon von einem vorherigen Event kennen würden. Dies würden sowohl Sindermann als auch Müller bestreiten.

Vater Alfons Müller unterstützt seine Tochter über Instagram. Foto: Screenshot, Stories • Instagram 11. 08.2021

Nun hat sich der Vater von Melanie über ihren Instagram-Kanal zu Wort gemeldet. "Mir tut es leid, dass meine Tochter durch Intrigen so in die Enge getrieben wird", sagt Alfons Müller in einer Story auf der Social-Media-Plattform. Weiterhin stellt er die Vermutung auf, dass das Ganze geplant war, sagt aber auch, dass er sich dazu nicht näher äußern will.

"Es ist schon bewundernswert, wie sich meine Tochter mit so Leuten wie dem Rafi hält", erzählt Vater Müller weiter. Er hofft, dass Melanie stark bleibe. Über den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Rachek verliert Alfons Müller kein gutes Wort. "Bei manchen muss es im Hirn schon ganz schön scheppern. Wie kann ich mich bei der Bachelorette bewerben, wenn meine Partnerin zu Hause wartet? Mich macht das sprachlos", hält Müller mit seiner Meinung zu Rachek nicht hinter dem Berg.

Vater Alfons Müller drückt seiner Tochter Melanie bei Promi Big Brother die Daumen. Foto: Screenshot, Stories • Instagram 11.08.2021

Nachdem Müller und Rachek zunächst in den beiden verschiedenen Welten der diesjährigen "Promi-Big-Brother"-Show gewohnt hatten, müssen sie nun zusammen auskommen. Erst erreichte Melanie den Aufstieg von der kargen Raumstation in den luxuriösen "Big Planet", kurz darauf wurde sie aber von den Zuschauern in die Raumstation zurück gewählt. Ebenfalls nach unten muss Rafi Rachek. Es bleibt spannend, wie lange die Fehde zwischen den beiden Reality-Stars noch anhalten wird.