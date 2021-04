Nach Willi Herrens Tod: Staatsanwaltschaft gibt erste Details nach Obduktion bekannt 

Magdeburg/Köln (eb). Erst rund eine Woche ist es her, dass der einstige Lindenstraßen-Star Willi Herren verstarb. Wohl allein in seiner Kölner Wohnung. In einem Statement der Staatsanwaltschaft, welches Fernsehsender RTL exklusiv erhalten hat, heißt es: „Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben. Der Leichnam ist bereits zur Bestattung freigegeben worden."

Fakt ist also, die Staatsanwaltschaft kann vorläufig ein Fremdeinwirken ausschließen. "In wenigen Wochen soll außerdem das Ergebnis einer chemisch-toxikologischen Untersuchung erwartet werden. Bei einer solchen Untersuchung soll festgestellt werden, ob Suchtstoffe wie Alkohol oder Drogen im Körper des Verstorbenen nachzuweisen waren", heißt es auf der Nachrichtenseite Ruhr24.

Verfahren kann eingestellt werden

„Sollten daraus keine anderslautenden Ergebnisse resultieren, wird das Todesermittlungsverfahren mangels Fremdverschulden eingestellt werden“, heißt es weiter im Obduktionsbericht. Auch zu den "wilde Orgien-Gerüchten", die in Klatsch-Medien immer wieder auftauchten, gibt es neue Hinweise.

"Eine glatte Lüge, ließ die von dem Schauspieler getrennt lebende Ehefrau Jasmin Herren über ihr Management ausrichten", so Ruhr24 weiter. Es bliebe zu hoffen, dass Willi Herren nach Veröffentlichung seines Obduktionsberichtes endlich Frieden finden kann.