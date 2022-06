Nacktmodel Micaela Schäfer will sich dritte Brust machen lassen

Das Erotikmodel Micaela Schäfer hält noch immer an ihrem Wunsch fest - eine dritte Brust. Dafür würde sie sogar ihre aktuellen Silikonbrüste wieder verkleinern lassen.

Magdeburg/DUR/it - Micaela Schäfer zieht vor allem durch ihre Freizügigkeit die Blicke auf sich. Doch wenn es nach dem Erotikmodel geht, könnte sich das in Zukunft ändern. Ihr Traum ist es nämlich, eine dritte Brust zu bekommen, die dann die Blicke der Menschen auf sich ziehen könnte.

Wem das bekannt vorkommt, der hat wahrscheinlich den Schwarzenegger-Film "Total Recall" geschaut, denn dort taucht ebenfalls eine Frau mit drei Brüsten auf. Diesen kuriosen Wunsch hat Micaela Schäfer allerdings schon länger. Bereits in einem Radio-Interview 2017 äußerte sie sich zu ihrer gewünschten dritten Brust.

Erotikmodel Micaela Schäfer hält an dritter Brust weiter fest

Seither hat sich am Dekolleté der 38-Jährigen nicht viel verändert. Doch nun hat sie sich in einem Beitrag von "Explosiv - Das Magazin" am Dienstag erneut dazu geäußert, dass sie den Wunsch weiterhin verfolgt. "Ich hab' ja mal groß hinausposaunt, dass ich eine dritte Brust haben werde. Ich halte auch immer noch daran fest", sagt sie.

Weiter erklärt sie, dass sie immer noch auf der Suche nach einem Arzt sei, der die Operation durchführen kann. Eine Idee, wie das funktioniert, hat sie bereits. So sollen ihre derzeitigen Implantate durch kleinere ersetzt werden, um dann zwischen ihnen Platz für die neue Brust zu schaffen, führt sie in dem Bericht aus.