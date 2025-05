Hamburg. - Viele Kollegen und Prominente äußern sich dieser Tage zum Tod von Nadja "Naddel" Abd el Farrag, bekunden ihr Beileid und kramen alte Fotos hervor. Kabarettistin Désirée Nick (68) findet dafür deutliche Worte.

Désirée Nick wettert nach Naddels Tod gegen Promi-Kollegen

"Die Heuchelei der Branche ist hundert Prozent entlarvt", sagte sie der Abendzeitung München. "Ich finde es abstoßend, wie Nadja im Nachhinein noch für den eigenen Content missbraucht wird."

Auch interessant: Naddel ist tot: Das ist bisher zu ihrer Beerdigung bekannt

Nick nennt Naddels angebliche Freunde und Kollegen "Opportunisten, untalentierte Schmarotzer und Selbstdarsteller", die dazu beigetragen hätten, dass Naddel zerbrochen ist.

"Sie (Nadja Abd el Farrag, Anm. der Redaktion) war völlig fehl am Platz im Showbusiness, weil sie auch nie eine Künstlerin war. Lassen Sie es mich so sagen: Talent ist ein Kokon, ein Mantel, der dich umgibt, ein Schutzschild. Naddel stand nackt da. Sie war ein Party-Girl und mit dem PR-Zirkus völlig überfordert", so Nick weiter.

Lesen Sie auch: Gestorben im Jahr 2025: Sportler, Musiker, Politiker: Diese Prominenten sind kürzlich verstorben

Nadja abd el Farrag stellte auf der Leipziger Buchmesse ihre Biografie "Achterbahn" vor. Darin wird auch Naddels Alkoholsucht thematisiert. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Désirée Nick hält sich zum Tod von Nadja Abd el Farrag zurück

Die 68-Jährige hält sich mit Äußerungen zu Naddels Tod in den sozialen Medien zurück. "Es widert mich an, wie nun auf Naddels Grab getanzt wird, von Kollegen, die sich zu Lebzeiten nicht um sie geschert haben", schimpft sie.

Lesen Sie auch: "Naddel" bei Peter Zwegat: "Sie glich einem Obdachlosen"

Im Gespräch mit der Abendzeitung wettert sie zudem gegen Hamburger Promi-Großen wie Dragqueen Olivia Jones.

"Naddel lebte in Hamburg, dort war sie sozialisiert. Da möchte man doch annehmen, dass sich zum Beispiel der herzensgute Oliver Knöbel, der sich mit 1,95 Metern und einem Kreuz wie ein Bauarbeiter für ein Fräulein hält, als Mutti von der Meile, in einem seiner Kiez-Etablissements seiner ach so verehrten RTL-Kollegin hätte annehmen können. Man war doch so gut befreundet!", so Nick.

Zum Thema: Nadja „Naddel“ Abd el Farrag: Ein Leben wie eine Achterbahn

Andreas Ellermann, Entertainer, und Nadja "Naddel" Abd el Farrag beim SchlagerHammer 2023 im Schlosspark Oranienburg Foto: Imago/Future Image

Andreas Ellermann fordert: "Bitte gebt Ruhe!"

Auch Abd el Farrags Vertrauter Andreas Ellermann findet deutliche Worte - gegenüber Promis, Kollegen und auch der Presse. "Bitte gebt Ruhe", fordert er auf seinem Instagram-Kanal. "Hört auf, lasst Nadja jetzt vernünftig beigesetzt werden."

Weil Bilder von Naddels Account heruntergeladen wurden, habe er den Kanal "zum Selbstschutz offline genommen".

Am Ende seines Videos fordert Ellermann: "Denkt euch keine Geschichten aus. Auch ihr Promis haltet euch zurück. Akzeptiert es. Es gibt Grenzen. Und die zeig’ ich euch jetzt auf: Haltet alle euren Rand."