Naddel ist tot - So bekunden Bohlen, Anders, Elvers und Co. ihr Beileid

Hamburg. - Nadja Abd el Farrag, bekannt als Naddel, ist am 9. Mai 2025 in einem Krankenhaus gestorben. Mehrere Prominente, darunter auch ihr ehemaliger Lebensgefährte Dieter Bohlen, reagierten auf diese traurige Nachricht.

Dieter Bohlen äußert sich zum Tod von Naddel

Auf seinem Instagram-Kanal postete Bohlen ein altes Video, in dem er mit Naddel auf der Bühne steht.

Die 60-Jährige war damals Backgroundsängerin in Bohlens Projekt "Blue System". Zu dem Post schrieb er: "Ich bin sehr traurig. Ruhe in Frieden, Nadja."

Naddel wurde an der Seite von Dieter Bohlen in den 1980er Jahren bekannt. Die damals 24-Jährige startete als Bohlens Backgroundsängerin.

Später wurden die beiden ein Paar, führten jedoch über Jahre hinweg eine On-off-Beziehung. Die offizielle Trennung folgte 2001.

Thomas Anders: "Sie war ein lieber Mensch"

"Naddels Tod tut mir unendlich leid. Ich habe sie als Mensch sehr geschätzt", sagt Bohlens Band-Kollege Thomas Anders gegenüber der Bild zum Tod von Nadja Abd el Farrag.

Er habe Bohlens-Ex eher als schüchternen und sensiblen Menschen in Erinnerung. "Sie hätte viel selbstbewusster sein dürfen, als sie es sich zutraute. Sie war ein lieber Mensch, aber leider zu schwach", so Anders ungewöhnlich offen weiter.

Andreas Ellermann wollte Nadja Abd el Farrag wieder auf die Beine helfen

Abd el Farrags langjähriger Freund und Weggefährte Andreas Ellermann meldet sich ebenfalls auf Instagram zu Wort. Darin sagt er, dass Naddel bereits seit einem Jahr keine Auftritte mehr machen konnte. Dass es dann doch so schnell ging, habe ihn dennoch überrascht.

Zu seinem Beitrag schrieb er: "Nadja, mein Engel, gute letzte Reise!!

Mein Beileid an Mutter und Schwester!!"

Wie die Gala berichtet, wollte Ellermann Nadja Abd el Farrag vor zwei Jahren zu einem Comeback und neuem Lebensmut verhelfen. Er lud sie in seine Sendung "Ellermanns Welt" ein, in der Nadja noch einmal ihre bewegte Vergangenheit mit Dieter Bohlen Revue passieren ließ.

"Ich war elfeinhalb Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere. Wir hatten vier Hunde, zwei Pferde. Am schlimmsten war das Fensterputzen. Dieter wollte keine Putzfrau", soll sie dort berichtet haben.

Partysängerin Marion Pfaff übt Kritik an der Presse

"Viele Jahre haben wir sowohl in Deutschland als auch bei mir in Krümels Stadl gemeinsam auf der Bühne gestanden. Du hast mich mit deiner einzigartigen Art oft zum Lachen gebracht", schreibt Partysängerin Marion Pfaff, auch bekannt als "Krümel", zum Tod von Naddel und übt in ihrem Post auf Instagram auch gleich noch Kritik an der Presse.

"Du warst immer so, wie du warst, und hast dich nie verbiegen lassen! Allerdings konntest du dich noch so anstrengen wie du wolltest, die Presse hat über dich immer nur das geschrieben, was sie sehen wollte … aus einem Apfelsaft wurde ein Wodka Energy gemacht, aus einem Glas Wasser Wodka pur. Viele durften dich leider nicht so kennenlernen wie ich! Dafür bin ich sehr dankbar, denn du warst ein großartiger Mensch."

Jenny Elvers und Simone Ballack äußern sich zu Nadjas Tod

Auch Jenny Elvers findet ähnlich kritische Töne. Zu dem Foto mit dem "Bild"-Artikel zu Naddels Tod schreibt sie: "ALLE, die Sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund & Boden schämen!!!!"

Dem stimmt Simone Ballack in den Kommentaren zu: "Benutzt und emotional geprügelt … sie hat lange durchgehalten in dieser verrückten Welt."

Und Michaela Schaffrath kommentiert: "So unfassbar traurig!!! Ich hoffe sehr, dass sie jetzt endlich Ihre Ruhe findet."

"Möge ihre Seele jetzt Frieden finden! Wirklich sehr, sehr traurig, wie ihr Leben nach der Beziehung mit Dieter Bohlen verlaufen ist! Was immer damals in ihr passiert ist", schreibt Gitta Saxx unter den Beitrag.