Berlin. - Jennifer Weist, die frühere Frontfrau der Rockband "Jennifer Rostock", ist sauer auf den NDR. Die Musikerin ist nämlich unter die Autorinnen gegangen und wollte in der NDR-Talkshow ihr Werk "Nackt - Mein Leben zwischen den Zeilen" vorstellen. Doch der Sender lud Weist kurzfristig wieder aus.

NDR lädt Sängerin Jennifer Weist aus Talkshow aus

Auf ihrem Instagram-Kanal macht sich die 38-Jährige deshalb Luft. "Ich wurde von der NDR-Talkshow erst ein- und dann wieder ausgeladen", beginnt das Reel, in dem sie darüber berichtet, dass sich der NDR Anfang dieses Jahres sogar die Exklusivrechte dafür gesichert habe.

"Das bedeutet, dass ich in keiner anderen Talkshow oder Sendung Promotion für mein Buch machen darf. Also nicht vor der Ausstrahlung der NDR-Talkshow und auch lange nach der NDR-Talkshow nicht", so die Musikerin. Daher habe sie sich auch nicht um andere Auftritte bemüht.

Sängerin Jennifer Weist ist sauer: Keine kurzfristige Werbung für das Buch möglich

Vergangene Woche - nur knapp über eine Woche vor der Woche vor der Aufzeichnung - sei die Absage gekommen. "Ein absoluter Kack-Move", so Weist weiter.

Denn nun habe sie keine Möglichkeit mehr, bis zur Veröffentlichung des Buches Werbung zu machen, berichtet die Sängerin weiter. Besonders sauer ist sie über die Begründung der Absage.

"Nach dem Lesen des noch unveröffentlichten Buches hat die Redaktion festgestellt, dass die vielen sehr persönlichen und schweren Themen in dem vorgesehenen Zeitrahmen von circa 15 Minuten nicht angemessen behandelt werden können", begründete der Sender seine Absage.

Die Themen seien jedoch bereits bei der Ankündigung des Buches im November vergangenen Jahres bekannt gewesen, so Weist.

Buch thematisiert Rechtsextremismus, Gewalt, Misogynie und Machtmissbrauch

Die Musikerin zählt in ihrem Instagram-Reel die Bandbreite an Themen auf, die die Sendung hätte thematisieren können: Erfahrungen mit rechtsextremen Ideologien während ihrer Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern, sexualisierte Gewalt, Misogynie und Machtmissbrauch in der Musikbranche.

Rückendeckung erhält Jennifer Weist im Kommentarbereich. "Du könntest Dich natürlich als Tino Chrupalla verkleiden. Dann wärst Du in jeder Talkshow", schreibt beispielsweise Moderatorin Ruth Moschner.

Andere User richten sich gezielt an den NDR, zum Teil in sehr deutlicher Art und Weise: "Was soll denn der Rotz? Habt ihr Lack gesoffen? Ihr sichert euch über Monate Exklusivrechte, dann fällt euch kurz vor knapp ein ,Ach, nee, doch nicht. Ist aber auch nicht so wild' ein und kommt dann noch mit so einem fadenscheinigen Versprechen? Wie schlampig will man denn seinen Job mit Bildungsauftrag machen? NDR: Ja!"

NDR entschuldigt sich für Absage

Auch der NDR reagierte auf das Reel: "Die kurzfristige Absage ist sehr ärgerlich und tut der Redaktion leid. Wir behandeln im NDR alle Themen, suchen aber immer auch nach dem besten Format für die Inhalte und Gäste, um angemessen zu berichten", heißt es in der Antwort.

Der Sender verweist noch einmal darauf, dass die Redaktion der Ansicht sei, dass "die vielen sehr persönlichen und schweren Themen in dem vorgesehenen Zeitrahmen von circa 15 Minuten nicht angemessen behandelt werden können". Vielleicht klappe es ja zu einem anderen Zeitpunkt mit einem Auftritt bei dem Format "deep und deutlich".

Weiter heißt es vom Sender: "Fest steht zum Glück schon lange der vereinbarte Einzelauftritt bei ,Das! Rote Sofa' im NDR Fernsehen am 16. Juli, wo auch deutlich mehr Zeit für die Themen zur Verfügung steht."

Öffentlich-rechtlicher Sender entschuldigt sich bei Jennifer Weist. (Screenshot: Instagram/yaenniverfromtheblock)

Künstlerin Jennifer Weist erwartet Verantwortung von NDR

Die Entschuldigung überzeugt die Sängerin nicht. Sie wirft dem öffentlich-rechtlichen Sender vor, sich nur herauszureden, da die Inhalte des Buches bereits vorher bekannt gewesen seien.

Die Talkshow "deep und deutlich" empfindet die 38-Jährige nicht als adäquaten Ersatz. Weist fordert von dem Sender ,Verantwortung zu übernehmen und sich aufrichtig zu entschuldigen: "Danke für nichts, lieber NDR."