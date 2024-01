Oldenburg/DUR. - In der Familie des 2018 verstorbenen Bad Schmiedebergers Jens Büchner gibt es einen weiteren tragischen Todesfall. Dies teilte seine Ehefrau Daniela Büchner der Bild-Zeitung mit.

Schwerer Unfall am Sonntagabend

Demnach ist ein Neffe des Reality-TV-Stars offenbar bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr in der Gemeinde Döltlingen. Der 20-jährige Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Jens Büchner verstarb 2018 auf Mallorca

Daniela Büchner und ihr Mann Jens Büchner waren durch das VOX-Auswandererformat „Goodbye Deutschland“ bekannt geworden. 2018 erkrankte Jens Büchner an Krebs und starb im Alter von 49 Jahren auf Mallorca.

Daniela Büchner hat fünf Geschwister. Um den Sohn welcher Schwester es sich genau handelt, wollte sie der Bild-Zeitung aus Rücksicht auf ihre Familie nicht sagen. Auf Instagram trauerte sie mit den Worten: „Ihr Lieben, ich bin für ein paar Tage raus. Ich melde mich.“