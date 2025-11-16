Collien Fernandes verrät immer mal wieder, was sie nach der Trennung von Christian Ulmen so tut. Nun hat sie ein Video davon geteilt, wie sie ihr altes Tattoo erweitern und damit umdeuten ließ.

Berlin - Überschrieben mit „Neuanfang“ hat die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) ein Instagram-Video aus dem Tattoostudio geteilt. Ihr ursprüngliches Tattoo mit den Buchstaben „C U“ - die den Initialen ihres Ex Christian Ulmen entsprechen - hat sie ergänzen lassen. Nun zieren rundherum auch noch ein A, ein F und ein Q den Nacken - das U wurde zusätzlich durchgestrichen.

Dazu schrieb Fernandes am Samstag bei Instagram: „Wenn man sich auf den Kopf stellt, ist es ein geheimer Code. Den verstehen aber nur Bill Gates und Systemlinge...“

Der „Bild“ erklärte Fernandes die Umdeutung des ursprünglichen Tattoos so: „Die Mitte zeigt meine alten Initialen versus die neuen. Oben das Kind, unten der Hund.“ Untermalt wurde das Video auch noch vom Song „Neuanfang“ von Clueso.

Trennung nach 14 Ehejahren

Den hat Fernandes privat noch nicht vor allzu langer gestartet: Im September gaben sie und ihr bisheriger Partner, Schauspieler Christian Ulmen, bekannt, nach 14 Ehejahren getrennt zu sein. Ulmen und Fernandes hatten 2011 geheiratet, ihre Tochter kam ein Jahr später zur Welt.

Fernandes - die vor der Trennung noch Fernandes-Ulmen hieß - hat zuletzt immer wieder Einblicke in ihr neues Single-Leben gegeben, etwa dass sie nun jede zweite Woche kinderfrei habe und sich einer Immobiliensanierung widme. „Häuser aufhübschen macht mir Spaß. Und wenn man viel mit dem Kopf arbeiten muss, tut es hin und wieder gut, einfach mal ’ne Wand einzureißen“, sagte die Moderatorin der Zeitschrift „Gala“.

Und der „Bild“ hatte Fernandes im Oktober erzählt: Sie fühle sich bereit für eine neue Liebe. „Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist.“