Blind Date im wahrsten Sinne des Wortes: Bei der Netflix-Datingshow zählt nur das Gespräch. Erst nach dem Antrag dürfen sich die Paare sehen. Jetzt geht das Format in Deutschland in die zweite Runde.

Berlin - Die Dating-Show „Love is Blind: Germany“ kehrt auf Netflix zurück: Am Donnerstag startet die zweite Staffel. Wie in der ersten Staffel lernen sich 30 Singles in blickdichten Kabinen kennen, ohne zunächst einander zu sehen.

Sie können ihr Gegenüber nicht sehen, sondern hören nur die Stimme. Ziel ist es, sich allein durch Gespräche zu verlieben und im besten Fall zu verloben. Nur wer mit Erfolg die alles entscheidende Frage „Willst du mich heiraten?“ stellt, bekommt seinen Herzensmenschen danach auch zu Gesicht. Moderiert wird die Sendung erneut vom Ehepaar Steffi Brungs und Chris Wackert-Brungs.

Erst nach dem Antrag dürfen sich die Paare sehen

Die neue Staffel setzt das Konzept der ersten Runde fort, bei dem sich die Teilnehmer nur über Gespräche verlieben sollen. Nach den Anträgen müssen die Paare herausfinden, ob das Zusammenleben funktioniert. Im Urlaub, bei Dates oder in der gemeinsamen Wohnung wurden die Beziehungen in dem Format bereits öfter auf die Probe gestellt. Auch die Planung der Hochzeit, die nur wenige Wochen später ansteht, kann zu Spannungen führen. Oder auch die skeptischen Fragen von Freunden oder Familienmitgliedern.

Wann wird die Hochzeitsfolge ausgestrahlt?

Am Donnerstag werden laut Netflix die Folgen 1 bis 8 veröffentlicht. Eine Woche später, am 15. Januar, erscheint dann auch die Hochzeitsfolge, in der sich die Kandidaten vor dem Altar entscheiden müssen.

Die vorherige Staffel endete mit einem Wiedersehen der Kandidaten. Fans, die bis dahin gerätselt hatten, wer von den möglichen Pärchen noch zusammen sein könnte, bekamen dann etwas mehr Klarheit. Auch Konflikte zwischen den Teilnehmern wurden diskutiert. Ob und wann es eine solche Reunion in der zweiten Staffel geben wird, ist noch nicht bekannt.

Wer ist in der neuen Staffel dabei?

Vor der Ausstrahlung hat Netflix die 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der neuen Staffel schon bekanntgegeben. In Postings auf dem Instagram-Auftritt des Streamingdienstes wurden die Männer und Frauen vorgestellt. Mit dabei ist etwa die 28-jährige HR-Managerin Wandi („Wenn das Verlangen nach Berührung da ist, weiß ich, dass es ernst wird“), die 30-jährige IT-Beraterin Yasmin („Ich bin so viel mehr als mein Äußeres“) oder der 27-jährige Jura-Student Jan („Ich hatte noch nie eine Beziehung.“)

Italien, Japan, Brasilien: Format wird weltweit umgesetzt

Die erste Staffel von „Love is Blind: Germany“ feierte im Januar 2025 Premiere. Nachdem die US-Originalversion 2020 zum weltweiten Hit wurde, folgten Formate in weiteren Ländern, wie Italien, Japan, Brasilien oder Schweden. Netflix investiert seit Jahren verstärkt in Reality-Formate. Die deutsche Adaption von „Love is Blind“ ist Teil dieser Strategie.