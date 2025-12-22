Der dritte Teil des Science-Fiction-Epos von Erfolgsregisseur James Cameron setzt die Geschichte auf dem fiktiven Planeten Pandora fort. Wie viele sind schon in dem Film gewesen?

Der dritte Teil des Science-Fiction-Epos ist düsterer und komplexer als seine Vorgänger.

Berlin - Der mit Spannung erwartete dritte Teil der „Avatar“-Reihe von Star-Regisseur James Cameron hat innerhalb weniger Tage schon die Marke von einer Million Kinobesuchern geknackt.

Rund 1,1 Millionen Kinotickets seien seit dem Kinostart (ausnahmsweise am Mittwoch (17.12.) statt dem üblichen Donnerstag) bis Sonntag für „Avatar: Fire and Ash“ verkauft worden, teilte The Walt Disney Company Germany mit.

Damit liefere der Sci-Fi-Film das beste sogenannte Startwochenende aller Kinostarts 2025 ab. Zudem sichere er sich Platz zwei der besten Filmstarts seit der Corona-Pandemie. Erfolgreicher sei seitdem nur der zweite Teil der Avatar-Reihe gewesen, „The Way of Water“, im Dezember 2022.

Vor 16 Jahren war „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ mit knapp drei Milliarden Dollar Einspielergebnis zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden. Auch der zweite Teil wurde ein weltweiter Blockbuster.

Der dritte Teil des Science-Fiction-Epos mit Sam Worthington, Zoe Saldaña, Jack Champion, Sigourney Weaver und Kate Winslet ist düsterer und komplexer als seine Vorgänger.

Wieder geht es um den Kampf der überwiegend bösen Menschen gegen die Ureinwohner des fiktiven Planeten Pandoras. Der Konflikt wird aber durch weitere Gefahren befeuert. Ein neues Volk verbreitet Angst und Schrecken.