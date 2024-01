London - Nicole Kidman (56) hadert manchmal mit ihrer Körpergröße. Die Schauspielerin ist 1,80 Meter groß, wie sie in einem Podcast der britischen Programmzeitschrift „Radio Times“ erzählte. Früher sei sie gehänselt worden und ihr sei gesagt worden: „Du wirst keine Karriere haben. Du bist zu groß.“ Es gebe Momente, wo sie ihre Größe schätze, aber sie habe auch mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Noch heute würden Leute zu ihr sagen: „Sie sind so viel größer als ich dachte.“ Ihren Töchtern erkläre die Schauspielerin, dass solche Kommentare nicht wichtig seien, sondern nur, ob man zulasse, dass andere „Ja“ oder „Nein“ zu einem sagen. „Diese innere Widerstandskraft als Mensch, das ist die eigentliche Superkraft“, sagte Kidman („Expats“, „Big Little Lies“).