Niederländische Königsfamilie posiert zum Sommerfoto

Den Haag - Die niederländische Königsfamilie hat kurz vor den Sommerferien vor den Fotografen fürs traditionelle Sommerfoto posiert.

Statt der sommerlichen Strandidylle musste der Termin am Freitag allerdings wegen Unwetterwarnungen kurzfristig in den Palast in Den Haag verlegt werden. Alle drei Töchter von König Willem-Alexander und Königin Máxima waren dabei.

Nur die 15 Jahre alte Ariane wohnt noch zu Hause. Die 16 Jahre alte Alexia besucht zurzeit ein Internat in Wales. Und Kronprinzessin Amalia (18) wird nach Amsterdam ziehen, wo sie nach dem Sommer ihr Studium beginnt. Sie sei froh, dass sie trotz der Wohnungsnot ein Zimmer gefunden habe sagte Amalia den Reportern. „Ich bin echt unglaublich dankbar, dass ich ein Zimmer finden konnte. Ich freue mich, mit Mitstudenten zusammenzuwohnen.“

Die Oranje-Familie ist sehr auf die eigene Privatsphäre bedacht und stellt sich nur noch zweimal im Jahr den Fotografen. Dies war der erste Fototermin seit einem Jahr. Wegen der Corona-Regeln war der Termin während des traditionellen Skiurlaubs der Familie in Lech in Österreich gestrichen worden.