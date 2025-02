Bekannt durch „Stern TV“-Reportage: Norman Ritter in Köthen unter Polizeischutz beerdigt

Köthen. - Norman Ritter ist tot. Er wurde am Montag auf dem Zentralfriedhof in Köthen beigesetzt, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der Zeitung bestätigte René Ritter auch den Tod seines Bruders.

Bereits zuvor hatte er auf seinem TikTok-Profil mit dem Namen "rene.ritter73" über den Tod des Familienmitglieds gesprochen. Demnach soll Norman am Mittwoch, 15. Januar, im Alter von 40 Jahren gestorben sein.

René Ritter schrieb auf TikTok: "Ob Höhen oder Tiefen, die Köthener Freunde stehen immer fest zu dir, dein Bruder Koile, die letzten Tage war ich bei dir." (Anm. d. Red.: Rechtschreibung der Zitate angepasst) "Ich hätte gehofft, dass du den Kampf gewinnst", heißt es weiter.

Norman Ritter: Beerdigung im Kreis der Familie unter strenger Bewachung

Die Beerdigung von Norman Ritter fand laut der "Bild" am 10. Februar auf dem Zentralfriedhof in Köthen statt. Bereits am frühen Morgen seien Polizisten auf dem Friedhofsgelände postiert gewesen. Auch zivile Einsatzkräfte sollen die Trauerfeier überwacht haben.

Rund 30 Trauergäste versammelten sich laut der Zeitung, um Abschied zu nehmen, darunter Normans Brüder Christopher und René sowie weitere Familienangehörige. Die Urne des Verstorbenen stand inmitten von Kränzen, daneben eine Schiefertafel mit der Inschrift: „Papa, die Spuren deines Lebens bleiben.“

Laut "Bild" verlief die Beisetzung friedlich. In der Trauerrede wurde Ritter als Mensch mit vielen Widersprüchen beschrieben, der oft aneckte. Während der Zeremonie soll Musik einer rechtsextremen Band gespielt worden sein. Norman Ritter hatte seine rechte Gesinnung nie verborgen.

"Stern TV“-Sonderfolge zum Tod von Norman Ritter

Bereits am 19. Januar hatte "Stern TV" eine neunminütige Sonderfolge anlässlich des Tods von Norman Ritter veröffentlicht. In dieser Reportage wird in Rückblicken das schwere Leben des Kötheners gezeigt. Zu sehen gibt es die gesamte Folge auf YouTube.

Laut "Bild" starb Ritter am 15. Januar im Köthener Krankenhaus. "Sein Herz hat nicht mehr mitgemacht", sagte René Ritter. Die Todesursache sei offenbar ein Perikarderguss, bei dem sich der Herzbeutel mit Wasser füllt. Im Januar 2021 war bereits Mutter Karin Ritter im Alter von 66 Jahren gestorben. 2023 starb auch Andy Ritter mit 39 Jahren.

"Stern TV" zeigt unveröffentlichte Aufnahmen

Die Familie Ritter aus Köthen erlangte ab 1994 zweifelhafte Berühmtheit durch eine Reportage-Reihe von "Stern TV". Jahrelang wurden die Ritters von Kamerateams in ihrem Alltag begleitet.

Zum 30. Jubiläum startete "Stern TV" kürzlich bei YouTube eine zehnteilige Doku über die Familie mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen.