Bremen - Fußballer Oliver Burke und seine Partnerin Megan McKenna sind Eltern eines Jungen geworden. Das teilte das Paar gemeinsam mit einem Video auf Instagram mit. „Unglaublich“, schrieb der Sportler, der bei Werder Bremen unter Vertrag steht, zu dem Videozusammenschnitt - und: „I love you“. Mutter McKenna, der auf Instagram 2,9 Millionen Menschen folgen, teilte mit dem Post den Namen des Babys: „Landon Henry Burke“, geboren am 7. Oktober um 8.33 Uhr morgens.

Der 27-Jährige ist in dem Video in mehreren Sequenzen zu sehen, wie er seinen Sohn auf dem Arm trägt, auch Szenen aus dem Krankenhaus sind dabei - während der Geburt und danach. Die Britin McKenna (32), bekannt aus verschiedenen Reality-Shows und als Sängerin, und der Schotte hatten sich im vergangenen Jahr verlobt, wie ein Instagram-Video der beiden dokumentierte. Nun zeigen beide ihren frisch geborenen Sohn in dem Video: mal beim Stillen, beim nächtlichen Kuscheln oder in einem Babybett liegend.