Peyman Amin: Ex-Juror wettert gegen GNTM und Heidi Klum

Nicht zum ersten Mal äußert sich Ex-Juror Peyman Amin kritisch über "Germanys next Topmodel". In einem Interview sagte Amin nun, dass er die GNTM-Gewinnerinnen nicht als wahre Topmodels sieht und an ihrem internationalen Erfolg zweifelt. Was ist dran an seinen Anschuldigungen?

München/DUR/jsp - Modelagent Peyman Amin übt einmal mehr heftige Kritik an Heidi Klums TV-Show "Germanys next Topmodel". Der ehemalige Juror sei nicht sonderlich überzeugt von den Kandidatinnen und das nicht erst seit dieser Staffel. Auch in den vergangenen Staffeln sei seiner Meinung nach nie wirklich ein Topmodel aus den Gewinnerinnen hervorgegangen, ließ er in einem Interview mit Promiflash verlauten.

Auch Lena Gercke oder Barbara Meier, die nach der Sendung sehr erfolgreich waren und es auch immer noch sind, würde er eher als Medienstars und nicht als Topmodels bezeichnen, heißt es in dem Interview weiter. Erfolge sehe er nur bei wenigen Models, zum Beispiel bei Alisar Ailabouni oder Vanessa Fuchs, die auch in großen Metropolen auf dem Laufsteg standen.

Nicht zum ersten Mal: Peyman Amin äußert Kritik an GNTM und Heidi Klum

Dass der ehemalige Juror etwas an der Sendung oder der Moderatorin auszusetzen hat ist allerdings nichts neues. Bereits im vergangenen Jahr wetterte der heute 51-Jährige gegen die Sendung und Heidi Klum persönlich. Über Instagram beschwerte sich der Ex-Juror über eine nackte Laufsteg-Challenge in der letzten Staffel und warf Klum vor, sie habe ihre Prinzipen über Bord geworfen, berichteten mehrere Medien.

Insgesamt fünf Staffeln lang war Peyman Amin Juror in der beliebten Sendung und saß an der Seite von Heidi Klum. Ein Jahr nach seinem Ausstieg bei Germanys Next Topmodel gründete er seine eigene Modelagentur PARS in München.

Germanys Next Topmodel schon seit vielen Jahren ein erfolgreiches Format

Seit 2006 läuft das Format, das mittlerweile Kultstatus erreicht hat, bei Pro Sieben. Aktuell sind immer donnerstags die neuen Folgen von Germanys Next Topmodel zu sehen und auch nach 17 Staffeln schalten Millionen Zuschauer ein.

Über die Jahre hinweg diente die Sendung für viele Mädchen als Sprungbrett. Für einige bedeutete dies der Start einer Karriere als Medienstar oder Schauspielerin, so wie es bei Lena Gercke, Rebecca Mir oder Barbara Meier der Fall war. Für andere begann eine Karriere in der Fashion-Welt.

Diese 5 GNTM-Kandidatinnen wurden international erfolgreiche Models:

Stefanie Giesinger: Während der neunten Staffel war sie der Liebling von vielen Zuschauern. Mittlerweile ist die 25-Jährige als Model und Influencerin international erfolgreich. Sie wirkte außerdem in mehreren Filmen und in Max Giesingers Musikvideo zu „80 Millionen“ mit.

Luisa Hartema: Sie nahm an der 7. Staffel von Germanys Next Topmodel teil und gewann. Das aus Ostfriesland stammende Model bekam nach der Sendung zahlreiche Jobs auf Fashion Shows in Berlin, Paris, New York und Mailand.

Sarina Nowak: Mit gerade einmal 16 Jahren nahm sie an der vierten Staffel teil. Bei GNTM konnte sie nur den sechsten Platz erreichen, einige Jahre später startete sie jedoch als Curvy-Model in den USA durch und nennt Los Angeles ihr neues Zuhause. Dort lief sie unter anderem für Sports Illustrated und shootete für die Modelabels von Kim und Khloé Kardashian.

Lara Helmer: In der elften Staffel schied sie kurz vor dem Finale aus. Heute ist die Münchnerin bei einer internationalen Modelagentur unter Vertrag und zierte schon das Cover der arabischen Harper’s Bazaar.

Hana Nitsche: Sie nahm an der zweiten Staffel von GNTM teil und schaffte es auf den dritten Platz. Nach der Show wurde sie für zahlreiche Kampagnen und Fashion-Shows gebucht. Sie lebt seit mehreren Jahren in New York und ist 2018 Mutter geworden.

Am 26. Mai findet das Finale der aktuellen 17. Staffel von Germanys Next Topmodel statt. Die Finalistinnen kämpfen dann in der Live-Show um den Titel des "Topmodels".