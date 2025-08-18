In einer Instagram-Story gibt Laura Maria Rypa die Trennung von Pietro Lombardi bekannt. War der Umzugsstress Schuld am Beziehungs-Aus?

Köln. – Schon wieder! Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) haben sich getrennt. Dies zumindest hat die 29-Jährige in einer Instagram-Story bekanntgegeben.

"Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", war dort zu lesen, wie die "Gala" berichtet.

Liebes-Aus zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Zwar ist dieser Post vom 17. August in der Mehrzahl geschrieben, allerdings habe sich Lombardi bisher nicht zu dem Statement geäußert. Auch über die Gründe für das Liebes-Aus ist nichts bekannt.

Wie die "Bild" berichtet, habe das Paar jedoch schon seit Längerem Streit gehabt. Grund dafür soll der bevorstehende Umzug in eine neue Luxus-Villa gewesen sein.

Demnach habe sich der ehemalige DSDS-Star zu wenig zu Hause eingebracht. Die 29-Jährige soll sich mit dem ganzen Stress und den beiden Söhnen – Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) – alleingelassen gefühlt haben.

Heftiger Streit mit Polizeieinsatz in Köln

Bereits im November 2024 habe sie nach einem heftigen Streit, der sogar in einem Polizeieinsatz mündete, gegenüber der "Bild" über Lombardis Abwesenheit geklagt.

"Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermaßen gerecht zu werden. Pietro war halt in der Zeit viel beruflich unterwegs, und ich war viel alleine", wird sie von der "Gala" zitiert.

DSDS-Star promotet neue Single auf Mallorca

Auch im Moment ist der Sänger wieder viel unterwegs. Derzeit habe er sich mehrfach auf Mallorca gezeigt, wo er seinen neuen Song "OMG" promotet.

Über die genauen Gründe der Trennung lässt Rypa ihre Follower im Unklaren. "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen. Vielen Dank für euer Verständnis", sei zu lesen gewesen.

Seit 2020 waren Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi – mit mehreren Unterbrechungen – ein Paar. 2022 verlobten sich die beiden und planten die Hochzeit noch in diesem Jahr. Das (Ex)-Paar hat zwei gemeinsame Kinder.