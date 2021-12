Zieht Pietro Lombardi bei Dieter Bohlen ein?

Tötensen/DUR/it - Nachdem das Hochwasser im Sommer in Nordrhein-Westfalen das Haus von Oliver Pocher und seiner Familie unbewohnbar gemacht hat, wohnen sie nun seit einigen Monaten in Pietro Lombardis Haus. Der Sänger hat ihnen angeboten, so lange in seinem Domizil zu wohnen, bis die Flutschäden repariert sind.

In der Zwischenzeit ist Pietro Lombardi in ein Hotel gezogen. Nun hat ein Fan bei Instagram Dieter Bohlen gefragt, ob er seinen DSDS-Schützling genauso sehr mag, wie Pietro Lombardi ihn. Daraufhin schreibt der Pop-Titan in seiner Story: "Na klar! Ich bin absolut loyal!" Ebenfalls bietet er dem Sänger an, dass er bei ihnen im Gästehaus wohnen kann, da es bei den Pochers noch eine Weile dauern könnte.

Oliver Pocher erntet Kritik nach Einzug in Pietro Lombardis Haus

Pietro Lombardi reagierte auch prompt auf Bohlens Angebot und teilte den Beitrag in seiner Story - markiert mit einem Herz. Bisher äußerte er sich noch nicht weiter zum Wohnungsangebot. Dass das Haus der Pochers bald wieder bewohnbar ist, wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Vielleicht entscheidet sich Pietro Lombardi bald doch für Dieter Bohlens Gästehaus, das er ihm vermutlich sogar kostenlos überlassen würde.

Die Pochers hatten nach ihrem Einzug in Pietro Lombardis Haus harsche Kritik abbekommen. Ihnen wurde vorgeworfen den Sängern auszunutzen. Oliver Pocher sagte jedoch vergangene Woche in seinem Podcast "Die Pochers hier": "Ich wollte nur sagen, wir zahlen hier alles. Wir sind im engen Austausch mit Pietro. Er kann hier jederzeit wieder rein. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wieder in unser Haus zu ziehen."