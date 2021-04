Popstars-Ikone: So fit ist Detlef D. Soost immer noch und das hat er als nächstes vor

Mit Fitness kennt sich der ehemalige Popstars-Coach aus. Und seine 50 Jahre sieht man Detlef D. Soost auch nicht an. Also traut sich der Choreograph an ein neues Projekt - mit einigen bekannten Gesichtern.

Hürth. Auf seinen Social-Media-Kanälen fällt er nur manchmal etwas aus seiner Rolle, die ihn durch sein ganzes TV-Leben trägt. Seine Posts sind weiter geprägt von Fitness, Tanz und ganz viel Training. Eben das, wofür Detlef D. Soost seit rund 20 Jahren bekannt ist. Und da ist auch mit 50 Jahren kein Ende abzusehen.

Fit wie eh und je präsentiert sich Soost online. Und hat aktuell auch ein neues Projekt am Start. Die Popstars-Ikone (Choreograph für "No Angels", "BroSis") ist das Zugpferd für ein neues TV-Format auf dem Nischensender "Health TV". Und diese Kombination scheint zu passen.

Und damit nicht nur ein Prominenter die Zuschauer auf die hinteren Programmplätze lockt, sind noch ein paar interessante Damen an Detlef D. Soosts Seite.

Vier Frauen wollen "The One Miss Healthy" werden. Geplant sind bisher auch vier Episoden, in denen die nicht ganz unbekannten Kandidatinnen "Fitness, Wissen, Teamgeist und Kreativität" beweisen sollen. Dazu wird es mit Motivator Detlef D. Soost diverse Wettbewerbe geben. Doch wer macht im kleinen "Miss Healty"-Bootcamp mit:

Da ist zum einen Carolina Noeding. Ex-Miss-Germany, Darstellerin in der Serie Köln 50667 bei RTL2 und Schlagersängerin am Ballermann auf Mallorca. Die Schönheitskönigin glaubt, "dass nicht äußere, sondern innere Schönheit entscheidend ist", heißt es in der Pressemitteilung zur Ankündigung der Serie

Bei Fußball- und insbesondere HSV-Fans dürfte der Name Dana Diekmeier aufhorchen lassen. Die vierfache Mutter und Frau von Fußballprofi Dennis Diekmeier (früher Hamburger SV, aktuell SV Sandhausen) will ebenfalls auf ihre innere Stärke setzen. Als ungekrönte "Tattoo-Queen" wird Dana Diekmeier angekündigt und sie habe vor "ihre Workout-Phobie zu überwinden", heißt es.

Weiter mit dabei ist Schauspielerin und Influencerin Victoria Jancke. "Es wird direkt, ehrlich und hart", meint das international gefragte Model zum Start. Auch die weitere Teilnehmerin, Nina-Marlisa Lenzi, ist als Moderatorin und Schlagersängerin kein unbeschriebens Blatt auf der Mattscheibe.

Bleibt abzuwarten, wie fit sich die Frauen präsentieren. Oder muss Soost tatsächlich zu all seinen Motivationskünsten greifen. Gedreht wurde standesgemäß in einem Fünf-Sterne-Hotel im Taunus, nicht weit entfernt von Frankfurt am Main.

Die Folgen sind an folgenden Tagen zu sehen: