Porträt von Ehefrau Laura Müller: Michael Wendler hat ein neues Tattoo

Cape Coral/DUR/awe - So will Michael Wendler beweisen, wie sehr er seine Ehefrau Laura Müller liebt: Der Schlagersänger präsentierte der Instagram-Community jüngst sein neuestes Tattoo. In einer Story seiner Frau ist der Wendler zu sehen, wie er in der Raabery Ink Society, dem Tattoo-Studio der "Goodbye Deutschland"-Auswandererfamilie Raab, sitzt.

Dabei sind auch mehrere Porträtzeichnungen von Laura Müller zu sehen. Weiterhin zeigt der Wendler sichtlich glücklich und stolz nach überstandener Prozedur seinen linken Arm, auf dem das fertige Liebestattoo zu sehen ist.

Michael Wendler im Tattoostudio. Foto: Instagram/Screenshot/ lauramuellerofficial

Laura Müllers Gesicht ziert nun den Arm von Michael Wendler. Foto: Instagram/Screenshot/ lauramuellerofficial

Sichtlich gerührt schreibt Müller in der Story: "Micha hat sich das Motiv ausgesucht und ich fühle mich so geschmeichelt". Die Liebe des Paares geht somit eindeutig unter die Haut. Abschließend schreibt Laura "I love you".

Sichtlich stolz präsentiert der Wendler sein neues Tattoo, das seine Ehefrau Laura Müller zeigt. Foto: Instagram/Screenshot/ lauramuellerofficial

Spöttische Kommentare bei Instagram

Doch nicht alle scheinen Geschmack am neuen Wendler-Körperschmuck zu finden. In der Kommentarspalte des Portals Promiflash, das ein Bild des Tattoos veröffentlichte, sind mitunter spöttische Sprüche zu lesen. "Wer ist die Frau die er sich tätowieren ließ?! Entweder schlecht gestochen; eine extrem schlechte Vorlage oder Laura sieht in der Realität ganz anders aus als bei Instagram", kommentiert eine Userin.

Andere User ziehen zu dem gestochenen Bild gar Vergleiche mit Karl Dall und einer Figur aus der Serie "The Walking Dead". In einem weiteren spöttischen Kommentar ist zu lesen: "Das wurde mit der Notfall-Tattoomaschine vom Kopp Verlag (Anm. Vertrieb von verschwörungsideologischer Literatur) gestochen".