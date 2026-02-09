Ende Januar sollen sich Prinz Marcus von Anhalt und Simone Lugner in Kitzbühel kennengelernt haben. Doch bereits nach dem zweiten Date in Wien mit vielen roten Rosen scheint schon wieder alles vorbei.

Ausgeturtelt: Deshalb war Prinz Marcus von Anhalt nicht mit Simone Lugner auf dem Ball

Magdeburg/Halle (Saale). – So schnell wie das Kennenlernen von Simone Lugner (44) und Prinz Marcus von Anhalt (59) bei "Rosis Schnitzelparty" in Kitzbühel begann, so schnell scheint es auch schon wieder vorbei zu sein.

Eigentlich war ein Auftritt von Lugner und Marcus von Anhalt am 7. Februar beim prestigeträchtigen IAEA Ball in der Wiener Hofburg geplant. Doch daraus wurde nichts.

Prinz Marcus überrascht Simone Lugner mit großem Strauß Rosen

Wie "oe24.at" berichtet, habe sich der Prinz seit dem letzten Treffen der beiden am 26. Januar nicht mehr bei Lugner gemeldet. "Ist wohl der falsche Zeitpunkt", zitiert das Magazin die Lugner-Witwe auf die Frage nach dem Aus. "Es kommt, wie es kommen soll, und wenn der Zeitpunkt der richtige ist. Und wenn nicht, dann eben nicht."

Dabei hatte ihr der 59-Jährige noch im Januar vor laufender Kamera einen großen Strauß roter Rosen überreicht – knieend vor dem Stephansdom in Wien.

"Ich finde ihn sehr sympathisch. Der erste Eindruck war sehr positiv. Jetzt schaue ich mal, wie es sich weiterentwickelt", habe Lugner damals laut "Bild-Zeitung" das Kennenlernen kommentiert.

Und auch Prinz Marcus von Anhalt schien angetan. "Sie ist sehr sympathisch, charmant und auch intelligent", zitiert ihn die "Bild".

Prinz Marcus von Anhalt und Simone Lugner erhalten Gegenwind auf Instagram

In einem weiteren Gespräch mit "oe24" habe Simone Lugner etwas Licht in die Spekulationen gebracht. "Seine Tochter feiert Geburtstag, klar, dass Marcus da Zuhause bleibt", soll sie die fehlende Anwesenheit auf dem Ball begründet haben.

Ob es mit den beiden weitergeht, steht in den Sternen. Für Begeisterungsstürme sorgt die Verbindung jedenfalls nicht überall, wie sich in der Kommentarspalte auf Instagram zeigt.

"Weiß die Gute echt nicht, wer er wirklich ist", wird Lugner dort im Hinblick auf die Skandale ihres Auserwählten gefragt. "Noch nicht. Vielleicht werde ich es noch herausfinden. Vorurteile mag ich nicht. Gibt es über mich leider auch zu Genüge“, kontert die 44-Jährige zugleich.