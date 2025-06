Die niederländische Kronprinzessin Amalia (21) hat sich bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen. Die Prinzessin werde in der Universitätsklinik in Utrecht operiert, teile das Königshaus mit. Noch sei nicht deutlich, welche Folgen dies für offizielle Termine und andere Verabredungen habe. Am Donnerstag steht nach Medienberichten eigentlich der halbjährliche Fototermin von König Willem-Alexander, Königin Máxima und den drei Prinzessinen Amalia (21), Alexia (19) und Ariane (18) an.

Es ist soweit bekannt das erste Mal, dass Amalia sich etwas gebrochen hat. Prinzessin Alexia brach sich 2016 während eines Skiurlaubs in Österreich den rechten Oberschenkel und Prinzessin Ariane beim Schlittschuhlaufen 2018 das Handgelenk.