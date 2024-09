Sie war die Siegerin der zweiten Staffel: Alida Kurras zieht nach rund 24 Jahren wieder in den TV-Container. Kürzlich stellte sich bereits „Balko“ Jochen Horst vor. Wer schon als Teilnehmer feststeht.

Berlin - Im Jahr 2000 gewann sie die zweite „Big Brother“-Staffel, rund 24 Jahre später kehrt Alida Kurras als Teilnehmerin bei „Promi Big Brother“ in den berühmten TV-Container zurück. Das gab der Sender Sat.1 bekannt. „Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben“, sagte die 47-Jährige laut Mitteilung - und meldete schon sanfte Siegesambitionen an. „Ich möchte gelassen mit den Dingen umgehen, die ich nicht ändern kann, und dann fröhlich als Letzte herausspazieren.“

Auch Max Kruse, Mimi Fiedler und Verena Kerth dabei

Insgesamt stehen bereits elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der elften Staffel der Promi-Variante fest, die ab dem 7. Oktober bei Sat.1 und Joyn zu sehen sein wird. Zu den bekanntesten Namen gehören Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse, der ehemalige RTL-Kommissar „Balko“ Jochen Horst, die frühere „Tatort“-Ermittlerin Mimi Fiedler und Model Verena Kerth.

Ebenfalls in der in Köln aufgezeichneten Show dabei sind die Reality-Stars Mike Heiter und Cecilia Asoro, Ex-„DSDS“-Teilnehmer Daniel Lopes, Tiktok-Star Sinan Movez, Schauspieler Matze Höhn („Berlin - Tag & Nacht“, „Köln 50667“) und Promi-Reporterin Bea Peters.

24-Stunden-Livestream

Die Moderatorin übernehmen wieder Marlene Lufen und Jochen Schropp. Fans können auch einen 24-Stunden-Livestream aus dem Container verfolgen. Im vergangenen Jahr hatte Reality-Star Yeliz Koc die Show gewonnen.