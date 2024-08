Rammstein am 5. Juli 2024, bei ihrem Auftritt in Kopenhagen. Doch wie geht es mit der Band nach der "Europe Stadium Tour 2024" weiter?

Berlin/Gelsenkirchen/DUR. - Am 31. Juli fand das vorerst letzte Konzert der Industrialrocker von Rammstein statt. In Gelsenkirchen hat die Band nach fünf Jahren und 135 Konzerten in 22 Ländern ihre "Stadium Tour" beendet.

Nach dem letzten Auftritt bedankte sich Rammstein mit einem Videobeitrag auf Facebook und Instagram bei ihren Besuchern: "Vielen Dank an alle 250.000 Fans, die unsere Shows in Gelsenkirchen unvergesslich gemacht haben!"

Auf der Webseite der Band heißt es nach Abschluss der Mega-Tournee: "Wir möchten all unseren Fans, unseren Freunden und Besuchern unserer Konzerte ein großes Dankeschön aussprechen. Vielen Dank für euren Support, eure Wärme und Unterstützung auf dieser Tour 2024. Wir konnten diese überall spüren und fühlten uns getragen auf einer Welle voller Emotionen."

Rammstein: "Jedes Konzert war für uns ein heilender Akt"

Es sei der Band eine Ehre gewesen, für ihre Fans spielen zu dürfen. Und weiter: "Durch euch sind wir eine Band, die ihre Freude an der Musik und auf der Bühne wiedergefunden hat. Jedes Konzert war für uns ein heilender Akt. Wir danken euch dafür."

Damit spielt die Band auf die Vorwürfe an, die seit vergangenem Sommer gegen Frontsänger Till Lindemann erhoben werden. Sowohl die Vorwürfe als auch der Umgang der Medien damit habe Rammstein "hart getroffen". Noch immer setze man sich damit aktiv auseinander: "Wir nehmen diese Auseinandersetzung ernst, auch wenn vieles daran haltlos und maßlos überzogen ist."

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann bei einem Auftritt in Gelsenkirchen. Foto: Rammstein/Matthias Matthies

Rammstein schreiben auf ihrer Webseite weiter: "Es ist ein innerer Prozess, der uns noch lange begleiten wird." Gerade deshalb danke die Band allen, die sie "auf diesem Weg unterstützt und die Treue gehalten haben."

Rammstein: Wie geht es nach der fünfjährigen Mega-Tour weiter?

Und auch darüber, wie es mit der Band nach dem Abschluss der Mega-Tour weitergehen soll, haben sich Rammstein auf ihrer Webseite geäußert: Die "gewaltige Stadiontour mit dieser großartigen Show und dieser außergewöhnlichen Bühne" sei nun am Ende angelangt. "Rammstein ist es nicht. Wir sind es nicht. Ihr seid es nicht. Der Weg geht weiter. Adieu, Goodbye, AUF WIEDERSEHEN!!!"

Rammstein in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen: Die Band ist für ihre spektakulären Feuershows bekannt. Foto: Rammstein/Matthias Matthies

Mit dieser Bekanntmachung dürfte den Fans der Band ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn noch vor wenigen Tagen kursierten Gerüchte, Rammstein könne sich gegebenenfalls komplett aus dem Geschäft zurückziehen.

Rammstein-Gitarrist Paul Landers: "Danach werden wir schauen"

Befeuert wurden die Gerüchte durch Äußerungen, die Rammstein-Gitarrist Paul Landers laut "Rammstein Belgium" getätigt hatte. Bei einem Treffen mit Fans soll Landers mindestens eine längere Pause angekündigt haben. Und weiter: "Danach werden wir schauen." Der Beitrag der Gruppe ist auf Instagram und Facebook erschienen:

Dass es nun "nur" bei einer Pause bleibt, ist durch Rammsteins offizielles "AUF WIEDERSEHEN" mittlerweile klar. Sollten sich die Aussagen von Rammstein-Gitarrist Landers als wahr herausstellen, wird die Band jedoch zumindest 2025 und 2026 keine weiteren Konzerte spielen.

Rammstein haben gemeinsam mit Frontsänger Till Lindemann im Laufe ihrer Karriere unzählige Konzerte gespielt. Die Band hat über 20 Millionen Tonträger verkauft. In der internationalen Wahrnehmung zählt Rammstein zu den größten "Kulturexporten" Deutschlands.